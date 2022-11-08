Кыргызстан упрощает получение ВНЖ иностранцам в обмен на инвестиции

Правительство Кыргызстана приняло решение об упрощении процедуры получения вида на жительства иностранцам, внесших вклад в экономику страны.

Иностранные граждане могут получить вид на жительство в ускоренном порядке и без обязательного проживания на территории страны не менее шести месяцев до момента подачи заявки. Главное условие — инвестиции в экономику в размере 10 миллионов сомов или $120 000.

Тем самым власти Кыргызстана надеются на увеличение притока прямых иностранных инвестиций и улучшение инвестиционной привлекательности.

Источник: spot.uz