WE
WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Кыргызстан стал лидером ЕАЭС по росту объемов строительства
Новости Центральной Азии и мира

19.01.2026

Кыргызстан стал лидером ЕАЭС по росту объемов строительства

Кыргызстан входит в 2026 лидером Евразийского экономического союза по росту объема строительных работ. Республика продолжает оставаться на первой позиции среди стран пятерки с января прошлого года.

По данным Евразийской экономической комиссии, объем строительных работ в ЕАЭС увеличился на 4,3 процента с января по ноябрь 2025 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Рост наблюдался во всех государствах союза. Наиболее высокие показатели — в КР — 32,7 процента, и Армении — 25,6 процента. Далее следуют Казахстан — 14,7 процента, Беларусь — 9,5 процента, и Россия — 2,7 процента.

Источник: 24.kg

#кыргызстан #строительство #рейтинг #еаэс
