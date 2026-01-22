Кыргызстан стал лидером ЕАЭС по росту объемов строительства

Кыргызстан входит в 2026 лидером Евразийского экономического союза по росту объема строительных работ. Республика продолжает оставаться на первой позиции среди стран пятерки с января прошлого года.

По данным Евразийской экономической комиссии, объем строительных работ в ЕАЭС увеличился на 4,3 процента с января по ноябрь 2025 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Рост наблюдался во всех государствах союза. Наиболее высокие показатели — в КР — 32,7 процента, и Армении — 25,6 процента. Далее следуют Казахстан — 14,7 процента, Беларусь — 9,5 процента, и Россия — 2,7 процента.