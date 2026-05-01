Куда уехать из Павлодара на выходные: от Баянаула до глэмпинга в черте города
Центральная Азия

29.04.2026

Куда уехать из Павлодара на выходные: от Баянаула до глэмпинга в черте города

Выходные дни — удачный повод выбраться из Павлодара. Далеко ехать не нужно: есть Баянаульский национальный парк в трех часах езды, глэмпинги в пределах города и базы на Иртыше с баней и сосновым бором. Собрали лучшие варианты.


Баянаул

Баянаульский национальный парк — один из главных вариантов для выезда на выходные. В мае здесь нет сильной жары, воздух пахнет хвоей, а горные маршруты доступны без снаряжения.

Из активностей на выходных в Баянауле стоит подняться к скале Кемпиртас, дойти до пещеры Коныр-Аулие или просто устроить пикник с видом на горы.

Jasybai Resort, @jasybai_resort

Курортный комплекс на берегу озера Жасыбай с номерами, виллами, VIP-зоной, домами из сруба и банными комплексами. Работает круглогодично — вариант для тех, кто хочет провести время в Баянауле с комфортом и привычным сервисом.

Sabandykol Plaza, @sab.an2021

Дом отдыха на берегу озера Сабындыколь — более спокойный формат по сравнению с крупными курортами. Хороший вариант для семей и тех, кто едет за тишиной, а не за инфраструктурой.

Аныз Land, @haknazar_anyzland_jasybai

Дом отдыха на берегу озера Жасыбай: номера в корпусах, деревянные срубы, столовая, баня, мангальная зона. Круглогодичный формат с простой инфраструктурой без лишнего.

«Тумар», @tumar.jasybai

Семейная база отдыха на берегу озера Жасыбай в Баянауле. Теплые номера, благоустроенная территория.


Глэмпинг

Формат комфортного отдыха на природе без отказа от удобств. Рядом с Павлодаром есть несколько таких мест.

Live Glamp, @live_glamp

A-frame домики с панорамными окнами и банными чанами под открытым небом рядом с городом. Подходит для выходных или встречи с друзьями.

«Купольные дома», @kupol.pvl

Купольные дома с необычной архитектурой в черте города — вариант для уединения без долгой дороги.

Wild Lodge, @glampingertis

Загородный формат в селе Новоямышево для тех, кто хочет тишины и атмосферы деревни.


Базы на Иртыше

Классический формат отдыха: домик, мангал, берег реки и сосновый бор. Подходит для семей и компаний, которые едут не за активностями, а за воздухом и возможностью спокойно провести день.

«Черноярская жемчужина», @pvl_zhemchuzhina

База в селе Черноярка с банями, комфортными номерами и тишиной. Работает круглогодично. Подходит для тихого отдыха с природой рядом с городом.

«Сосновый бор «71 квартал»», @sosnoviybor.kvartal71pvl

Зона отдыха на пятнадцатом километре Успенской трассы в реликтовом бору. Беседки, мангалы, воздух соснового леса. Один из ближайших и доступных вариантов для выезда на день.

«Зеленая роща»

База в реликтовом бору с баней и беседками. Тихий вариант для семейного отдыха.

Центр активного отдыха, @centr_aktivnogo_otdyha_pvl

Зона активного отдыха в Павлодаре. На территории есть животные и птицы, теплые юрты, мангалы и активные развлечения. Подходящий вариант для семей с детьми без ночевки.

#казахстан #павлодар #природа #базыотдыха #выходные
