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Частные школы Шымкента, в которых захочет учиться ваш ребенок
Центральная Азия

Вчера в 15:00

Частные школы Шымкента, в которых захочет учиться ваш ребенок

Выбор школы — одно из важнейших решений в жизни каждого родителя. В этом обзоре 10 лучших частных школ Шымкента с современным подходом к обучению, индивидуальным подходом к каждому ученику и высоким уровнем подготовки.


Ziyatker, @ziyatker.mektebi

Современная частная школа с обучением на трех языках. Дети учатся в комфортной среде в небольших классах, а школа обеспечивает учеников сбалансированным питанием, разнообразными кружками и услугами развозки.


Seitzhan School, @seitzhan.school

В этой школе обучение проходит в небольших классах, что гарантирует индивидуальный подход к каждому ученику. Обучение на трех языках, а математику преподают по сингапурской системе.


Oscar, @oscar_school.kz

Элитная школа принимает учеников с нулевого по девятый классы для обучения с углубленным изучением английского, китайского и французского языков. Также детям предоставляют возможность заниматься робототехникой, изобразительным искусством и разными видами спорта.


Alan, @alan_mektebi

Международная школа со статусом IB Candidate. Здесь опытные преподаватели из разных стран занимаются всесторонним развитием учеником, формированием у них лидерских качеств и развитием критического мышления.


Samruk, @samruk_mektebi

Начальная школа с акцентом на математику и английский язык. Здесь делают ставку на индивидуальный подход к каждому ученику, развитие творческого потенциала, лидерских качеств и критического мышления.


125 High School, @125highschool.shymkent2

Современная школа специализируется на эффективной подготовке выпускников к ЕНТ, международным экзаменам и успешному поступлению в университеты.


Cambridge Line, @cl.edu.kz

Частный лицей, в котором ученики могут подготовиться к экзаменам Cambridge Assessment, IELTS и SAT. Иностранные преподаватели с многолетним опытом делают ставку на всестороннее развитие учеников.


FGS, @fgs.schoolkz

Школа будущего поколения с комплексным подходом к обучению для учеников до восьмого класса. Здесь помимо основного обучения с детьми работают логопед и психолог, а также проводятся разнообразные внеклассные занятия. Есть подготовка к поступлению в НИШ и РФМШ.


«Зере», @zere_school

Современная школа с углубленным изучением математики и английского языка. Здесь занимаются всесторонним развитием детей на творческих и спортивных секциях, а с выпускниками работает профориентатор.


«Жас Дарын», @jas_daryn_school_3

Начальная школа с современным интерактивным подходом к обучению. Здесь также работает множество секций — от футбола и танцев до робототехники и шахмат.

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#образование #шымкент #школы #гдеучиться
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