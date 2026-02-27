Куда сходить ночью в Ташкенте: 10 круглосуточных заведений города

В Ташкенте есть немало заведений, где можно поесть в любое время суток. Мы собрали 10 кафе и ресторанов с круглосуточным меню, где гости найдут как горячие блюда и салаты, так и десерты — удобно для ночных перекусов или позднего ужина.





Адрес: ул. Тараса Шевченко, 36А, ЖК «Казахстан Минор», ул. Беруни 41

Это городское all-day café с интернациональным меню и круглосуточным форматом работы в отдельных филиалах, куда приходят и на ранние завтраки, и на поздние ужины. В меню comfort food позиции: паста, пицца, бургеры, шакшука, турецкие завтраки, салаты и десерты, а также specialty-кофе и авторские напитки.





Адрес: ул. Matbuotchilar, Broadway

Многопрофильное заведение с просторным залом на 100 персон и колоритным интерьером, где национальная эклектика сочетается с комфортом: топчаны, яркий текстиль и уютные зоны для компаний. Здесь есть специальные блюда на компанию. В меню мясные блюда, стейки, шашлыки и карпаччо, а также авторский кофе от баристы. Дополняют формат ежедневные акции: например, во вторник — день стейков, в четверг — комплименты к плову.





Адрес: ул. Заргар, 5, ул. Мирабад 1

Сети уютных кафе быстрого питания в Ташкенте, где особенно популярны сочные чебуреки, пельмени и кутабы. Здесь можно найти разные виды чебуреков с мясом, сыром, зеленью и даже сладкими начинками, а также горячие пельмени и вареники, что делает формат универсальным для перекуса в любое время дня или ночи.





Адрес: ул. Шота Руставели, 17

Кафе в Ташкенте, специализирующееся на восточной кухне с элементами узбекской и европейской гастрономии. Оно привлекает гостей обширным меню, где можно найти супы, горячие блюда, мясные позиции, салаты и традиционные блюда вроде лагмана, шашлыка и плова.





Адрес: ул. Аккурган, 31/1, ул Бухара, 24

Уютное кафе с несколькими филиалами. Точка на улице Бухара работает круглосуточно. Заведение предлагает разнообразное меню, сочетая блюда турецкой и европейской кухонь с традиционными позициями: шашлык, пельмени, супы, стейки, салаты и кофе с десертами, а также напитки.





Адрес: ул. Мирабад, 12

Популярное место среди тех, кто ищет вкусный кофе и сытные блюда в центре города. В меню есть разнообразные завтраки, салаты, горячие блюда, паста, супы и десерты — от венских вафель до чизкейка. Также предлагаются классические и авторские кофейные напитки: эспрессо, капучино, лате, а также чаи, лимонады и свежевыжатые соки.





Адрес: ул. Кумарик, 13

Находится рядом с аэропортом имени И. Каримова, сюда можно зайти в любое время дня и ночи — будь то ранний рейс, встреча после перелета или поздний ужин. Заведение предлагает блюда узбекской, европейской и домашней кухонь: супы, горячие блюда, салаты, мясные позиции, а также напитки, кофе и десерты.





Адрес: пр. Амира Темура, 95А

Итальянское кафе с акцентом на классическую кухню Италии: пиццу, пасту, салаты и кофе, а также легкие закуски и десерты. Часто используется как пространство для работы, учебы или встреч. Круглосуточно работает только филиал в Юнусабадском районе.





Адрес: ул. Мирзо- Улугбек, 52

Демократичное место с большим выбором блюд и форматом самообслуживания: гости берут поднос, выбирают блюда и оплачивают на кассе — быстро и удобно. Меню включает супы, вторые блюда, гарниры, салаты и десерты с простыми домашними вкусами по доступным ценам. Цены ниже средних, а с 00:00 до 05:00 действует скидка 15%.





Адрес: ул. Мавлона Риёзи, 1 проезд, 61

Заведение делает акцент на узбекской и восточной кухнях, предлагая большое разнообразие блюд: горячие супы, мясные ассорти, шашлыки и блюда с мангала, салаты, гарниры, а также напитки, кофе и десерты.