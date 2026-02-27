Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kuda-shodit-noch-yu-v-tashkente-10-kruglosutochnyh-zavedeniy-goroda
logo
Куда сходить ночью в Ташкенте: 10 круглосуточных заведений города
Центральная Азия

23.02.2026

Куда сходить ночью в Ташкенте: 10 круглосуточных заведений города

В Ташкенте есть немало заведений, где можно поесть в любое время суток. Мы собрали 10 кафе и ресторанов с круглосуточным меню, где гости найдут как горячие блюда и салаты, так и десерты — удобно для ночных перекусов или позднего ужина.


Socials Cafe, @socials_uz

Адрес: ул. Тараса Шевченко, 36А, ЖК «Казахстан Минор», ул. Беруни 41

Это городское all-day café с интернациональным меню и круглосуточным форматом работы в отдельных филиалах, куда приходят и на ранние завтраки, и на поздние ужины. В меню comfort food позиции: паста, пицца, бургеры, шакшука, турецкие завтраки, салаты и десерты, а также specialty-кофе и авторские напитки.


Navvat Broadway, @navvatbroadway

Адрес: ул. Matbuotchilar, Broadway

Многопрофильное заведение с просторным залом на 100 персон и колоритным интерьером, где национальная эклектика сочетается с комфортом: топчаны, яркий текстиль и уютные зоны для компаний. Здесь есть специальные блюда на компанию. В меню мясные блюда, стейки, шашлыки и карпаччо, а также авторский кофе от баристы. Дополняют формат ежедневные акции: например, во вторник — день стейков, в четверг — комплименты к плову.


Chebureshka, @chebureshka.uz

Адрес: ул. Заргар, 5, ул. Мирабад 1

Сети уютных кафе быстрого питания в Ташкенте, где особенно популярны сочные чебуреки, пельмени и кутабы. Здесь можно найти разные виды чебуреков с мясом, сыром, зеленью и даже сладкими начинками, а также горячие пельмени и вареники, что делает формат универсальным для перекуса в любое время дня или ночи.


Mar Mar, @marmar_tashkent

Адрес: ул. Шота Руставели, 17

Кафе в Ташкенте, специализирующееся на восточной кухне с элементами узбекской и европейской гастрономии. Оно привлекает гостей обширным меню, где можно найти супы, горячие блюда, мясные позиции, салаты и традиционные блюда вроде лагмана, шашлыка и плова.


FLORYA, @florya_tashkent

Адрес: ул. Аккурган, 31/1, ул Бухара, 24

Уютное кафе с несколькими филиалами. Точка на улице Бухара работает круглосуточно. Заведение предлагает разнообразное меню, сочетая блюда турецкой и европейской кухонь с традиционными позициями: шашлык, пельмени, супы, стейки, салаты и кофе с десертами, а также напитки.


Canella Coffee, @canella.cafe

Адрес: ул. Мирабад, 12

Популярное место среди тех, кто ищет вкусный кофе и сытные блюда в центре города. В меню есть разнообразные завтраки, салаты, горячие блюда, паста, супы и десерты — от венских вафель до чизкейка. Также предлагаются классические и авторские кофейные напитки: эспрессо, капучино, лате, а также чаи, лимонады и свежевыжатые соки.


Terminal Cafe, @terminal.cafe.uz

Адрес: ул. Кумарик, 13

Находится рядом с аэропортом имени И. Каримова, сюда можно зайти в любое время дня и ночи — будь то ранний рейс, встреча после перелета или поздний ужин. Заведение предлагает блюда узбекской, европейской и домашней кухонь: супы, горячие блюда, салаты, мясные позиции, а также напитки, кофе и десерты.


Caffee'issimo, @caffeeissimo

Адрес: пр. Амира Темура, 95А

Итальянское кафе с акцентом на классическую кухню Италии: пиццу, пасту, салаты и кофе, а также легкие закуски и десерты. Часто используется как пространство для работы, учебы или встреч. Круглосуточно работает только филиал в Юнусабадском районе.


Mig Bistro, @migbistro

Адрес: ул. Мирзо- Улугбек, 52

Демократичное место с большим выбором блюд и форматом самообслуживания: гости берут поднос, выбирают блюда и оплачивают на кассе — быстро и удобно. Меню включает супы, вторые блюда, гарниры, салаты и десерты с простыми домашними вкусами по доступным ценам. Цены ниже средних, а с 00:00 до 05:00 действует скидка 15%.


Vachach Restaurant, @vachach_restaurant

Адрес: ул. Мавлона Риёзи, 1 проезд, 61

Заведение делает акцент на узбекской и восточной кухнях, предлагая большое разнообразие блюд: горячие супы, мясные ассорти, шашлыки и блюда с мангала, салаты, гарниры, а также напитки, кофе и десерты.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#узбекистан #кудасходить #ташкент #гастрономия #заведения
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
10 лучших заведений Караганды, где подают бранчи и завтраки
10 лучших заведений Караганды, где подают бранчи и завтраки
Частные школы Шымкента, в которых захочет учиться ваш ребенок
Частные школы Шымкента, в которых захочет учиться ваш ребенок
8 лучших локаций для свадьбы в Оше: рестораны, отели и открытые площадки
8 лучших локаций для свадьбы в Оше: рестораны, отели и открытые площадки
Международные организации, членом которых является Туркменистан
Международные организации, членом которых является Туркменистан
Итальянская кухня в Шымкенте: 10 ресторанов, которые стоит посетить
Итальянская кухня в Шымкенте: 10 ресторанов, которые стоит посетить