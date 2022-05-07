Куда поехать на отдых в Центральной Азии: 40 удивительных маршрутов

Центральная Азия давно привлекает туристов своей необычной природой. Собрали большой список из направлений, следуя которым, можно увидеть красоты этого региона.





Казахстан







Шымбулак

Самый популярный горнолыжный курорт в стране. Летом здесь идеальная погода, не холодно, но и не жарко. Можно взобраться на самую высокую точку — Талгарский перевал, проехаться по известной канатной дороге — Медео-Шымбулак, устроить поход с кемпингом или попробовать езду на квадроциклах.

Можно приезжать с детьми. Здесь вы найдете детский городок.





Заилийский Алатау

Горный хребет на севере Тянь-Шаня, на границе с Кыргызстаном. На его южной стороне расположен большой парк. В центре находится Алматинский государственный природный заповедник, территорию которого полностью покрывают леса.



Соколиные горы

Отличное место для тех, кто хочет насладиться видами горной местности, разбавленной озерами и лесом. Соколиные горы расположены в природном парке «Буйратау». Здесь же можно найти знаменитый «Язык тролля», с которого получаются классные селфи.



Курорт «Ак-Булак»

Курорт «Ак-Булак» находится восточнее Алматы. Расположен в ущелье Талгарского района. Для детей есть игровая площадка, а во время каникул организуется детский лагерь. Родители могут посетить SPA-центр с бассейном и соленой шахтой. В теплое время года можно покататься по живописным трассам на горных велосипедах, совершить конные прогулки или устроить пикник.



Балхаш





Балхаш — полупресноводное и бессточное озеро, разделенное на две части. Можно приехать на отдых с семьей. Отдельное внимание заслуживает местная рыбалка — на территории есть специальные места для этого.

Озеро известно и как популярное место для отдыха и занятий водными видами спорта: гребля на байдарках и каноэ, парусный спорт.

Алаколь





Озеро располагается в юго-восточной части Казахстана. На его побережье работает несколько баз отдыха. Отличный вариант для лечения. Алаколь славится лечебной грязью, которая помогает коже тонизироваться.





Каньон Бестобе

Это природное чудо недалеко от Астаны. Здесь протекает одна из самых чистых рек Казахстана — Силети. Следуя за ней, можно увидеть величественные каньоны, вид которых захватывает дух.

Сарыагаш





Еще один прекрасный вариант для лечения. Здесь есть несколько санаториев, где можно остановиться. В них работают бассейны и залы для занятия спортом, комфортные номера с питанием.

Каспий





Уникальное место для отдыха. Рядом большой выбор гостиниц и жилья для аренды. Крутая зона отдыха и спортивно-оздоровительный центр. Если будете там, стоит посетить SPA, бани и минеральные воды.

Кыргызстан





Тоо Ашуу

Горнолыжная база расположена в 130 километрах от города Бишкек, в двух часах езды на автотранспорте по трассе Бишкек — Ош. Отдыхать можно и летом: устроить кемпинг, насладиться конными прогулками или полетать на параплане.

Терcкей-Алатау

Один из горных хребтов западного Тянь-Шаня, на территории которого находятся минеральные источники. Знаменит высокогорным озером Алакёль. Рядом несколько моренных озер — водоемов, образованных при движении ледника.





Орловка





Горнолыжный курорт на склонах северного Тянь-Шаня. Удален от столицы на 100 километров. Здесь имеется несколько видов трасс для зимних видов спорта. Летом можно насладиться живописным видом на горы Кыргызстана, прокатиться на родельбане и попробовать кумысолечение.

Кыргызский хребет

Кыргызский хребет расположен на северо-западе Тянь-Шаня, между Кыргызстаном и Казахстаном. Выделяется группа молочно-изумрудных озер в ущелье Аламедин. Здесь организуются различные, по категории сложности, туристические походы.

«Каракол»

Современная горнолыжная база «Каракол» находится в семи километрах от города Каракол Иссык-Кульской области, на склонах хребта Терскей-Алатау. Летом сюда можно приехать ради путешествий на джипах по горным дорогам, пешеходным маршрутам, а также ради горных трекингов, конно-верховых туров, альпинистких восхождений и рыбалки.

Иссык-Куль

Озеро расположено рядом с вершинами Тянь-Шаня, Терскей Ала-Тоо и Кунгей Ала-Тоо. Подойдет для активного времяпрепровождения: альпинизма, трекинга, рафтинга. Кроме того, здесь множество санаториев, пансионатов, лагерей и гостиничных комплексов.

Курортный Памир

Активный отдых в высокогорном районе пика Ленина с проживанием в юртовом лагере и знакомство с миром кочевников Памира. Также можно устроить ежедневную дыхательную практику на свежем воздухе под руководством опытного инструктора.

Озеро Сарычелек

Находится глубоко в горах Западного Тянь-Шаня на территории заповедника. Хороший вариант для отдыха — трекинг к озеру. Этот простой маршрут начинается из города Ош, во время которого туристы живут в палаточных лагерях.





Долина Кожо-Келен

Расположена в горным районе Памиро-Алая с водопадом высотой в 50 метров. Славится красно-оранжевыми скалами и Голубым гротом. Можно окунуться в быт исконных горцев — чабанов, которые сохранили в неизменном виде свои многовековые традиции и образ жизни.

Хан-Тенгри

Пирамидальный пик на границе Кыргызстана, Казахстана и Китая. Здесь можно пройти по гигантскому леднику Иныльчек, увидеть прекрасное озеро Мерцбахера и подойти к самому подножию исполинов — пиков Хан-Тенгри и восхититься им.

Узбекистан

Чарвак





Водохранилище находится в восьмидесяти километрах от столицы Ташкента, в горах Тянь-Шаня. Вода здесь славится цветом бирюзы. Если хотите побывать на пляже, лучше всего приехать в период с июня по август.





Акташсай





Это живописное место находится в шестидесяти километрах от Ташкента, среди гор. Здесь расположен оздоровительный комплекс. Отличный вариант для лечения дыхательных органов.

Нефритовые озера

Водоемы расположены в Угам-Чаткальском заповеднике недалеко, от поселка Урунгач. Малое озеро практически прозрачное, а большое имеет бирюзовый оттенок, похожий на нефрит.

Ходжа Гур-Гур Ота

Горный массив, название которого означает «Отец всех пещер». Самая глубокая пещера в мире, прогуляться по которой можно только с гидом и снаряжением.

Плато Демонов

Находится в Самаркандской области, между перевалами Илансай и Тахтакарача. Славится архитектурой и историей. Местные камни напоминают лица людей, животных и демонов. Невероятное зрелище, поверить в которое бывает сложно.

Ущелье Сармыш

Находится недалеко от города Навои, в Нуратинских горах, близ перевала Ката-Карга. Здесь больше четырех тысяч рисунков, нанесенных на камни, некоторые из которых появились еще в каменном веке. Будет интересно всем любителям истории.

Зааминский национальный парк

Парк расположен в Джизакской области. Здесь можно полюбоваться природными видами, узнать больше об исторических достопримечательностях. Кроме того, сюда можно ехать и ради лечебного отдыха.

Айдаркуль





Искусственный водоем, образовавшийся в Джизакской области из-за сильного наводнения. Прекрасный вариант для рыбалки. Можно взять снаряжение в аренду и переночевать в палатке.





Арашанские озера

В Арашанскую систему входят четыре высокогорных озера моренного типа. Они находятся на высотах с 2774 до 3365 метров. Отличное место для активного отдыха. Также здесь можно провести ночь в юрте.

Санаторно-курортный комплекс HUMSON BULOQ

Если вам хочется не только отдохнуть, но и позаботиться о своем здоровье и подлечиться, стоит навестить курорт HUMSON BULOQ. Здесь вас будут ждать комфортные номера с питанием, бассейны и джакузи, а также тренажерный зал и спортивные поля.

Таджикистан

Гиссарская долина

Гиссарская долина — исторический и культурный заповедник Таджикистана. Если будете здесь, обязательно посетите чайхану «Харбуза». Здание построено в стиле дыни. Стоит посмотреть и историческую крепость XVI века под названием «Калъаи Хисор».





Фанские горы

Горный узел в западной части горной системы Памира-Алай. Здесь вы найдете бирюзовые и изумрудные озера, ледники. Можно спокойно отдохнуть, наслаждаясь природой, или заняться экстремальными видами спорта.

Зеравшанская долина

Живописная долина с десятками крупных водоемов и сотнями маленьких. Особенно впечатляющее зрелище — водопад Искандер, на который обязательно стоит взглянуть, если вы будете рядом.

Горячий источник Гармчама

Целебный минеральный источник на склоне Шахдарьинского хребта. Здесь есть лечебница, которая состоит из нескольких корпусов. Приятное место для отдыха.

Сарезское озеро

Сарезское озеро — самое молодое из глубоководных водоемов Средней Азии. Красивейшее в стране и вместе с этим — одно из опаснейших. Для посещения необходимо иметь пропуск — территория находится под охраной.

Кайраккумское водохранилище

Искусственный водоем, созданный специально для ведения хозяйства. Здесь отличная инфраструктура. На территории открыты санатории, зоны отдыха и детские лагеря.

Горное озеро Искандеркуль

Находится в Фанских горах, высоко над уровнем моря. Его называют «водоемом в сердце гор». Неподалеку от озера находится старый куст можжевельника, ветки которого украшены разноцветными лентами. Все, кто приходит сюда, оставляют на этом дереве что-нибудь свое, чтобы вновь вернуться в будущем.





Таджикский национальный парк

Местность, созданная для сохранения природы. В нее входят часть Памиро-Алая, Горно-Бадахшанской автономной области, Тавилдаринский и Джиргаталский районы. Подойдет для туристов, предпочитающих эко-отдых.

Семь озер, Хафткул или Маргузорские озера

Так по-разному называют комплекс озер, который находится в Фанских горах, недалеко от Пенджикента. У каждого из водоемов можно провести часок, наслаждаясь местной природой. А после этого можно познакомиться с историей — посмотреть на древние петроглифы каменного века.

Куликалон

Второе по размерам озеро Фанского горного комплекса — Куликалон. Располагается на высоте в западной стороне большого котлована. Летом здесь можно не только полюбоваться на красоту, но и искупаться.