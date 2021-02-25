Куда поехать на Наурыз без визы: 11 туров за границу для казахстанцев

Близятся мартовские праздники, а значит, пора планировать отдых. Нашли несколько туров в теплые края для тех, кто соскучился по путешествиям.
Алматы
Египет, ХургадаТурфирма: «Поедем!»
Дата вылета: 23 марта из Алматы
Количество дней: 8
Количество звезд отеля: 5*
Стоимость тура: от 315 000 тг за одного человека
В стоимость включено:
— перелет
— трансфер
— проживание
— медицинская страховка.
Виза: не требуется
Контакты: 8 707 777 71 89
ОАЭ, Дубай
Турфирма: HT.KZ
Дата вылета: 19 марта из Алматы
Количество дней: 5
Количество звезд отеля: 3*
Стоимость тура: от 220 813 тг за одного человека
В стоимость включено:
— перелет
— трансфер
— проживание
Виза: не требуется
Контакты: 8 707 338 49 49
Египет, Шарм-эш-Шейх
Турфирма: KAZTOUR
Дата вылета: 22 марта из Алматы
Количество дней: 6
Количество звезд отеля: 3*
Стоимость тура: от 340 647 тг за одного человека
В стоимость включено:
— перелет
— трансфер
— проживание
— питание на базе завтраков и ужинов
— медицинская страховка.
Виза: не требуется
Контакты: 8 778 870 10 72
Турция, Стамбул
Турфирма: today.travel
Дата вылета: 20 марта из Алматы
Количество дней: 6
Количество звезд отеля: 3*
Стоимость тура: от 330 582 тг за одного человека
В стоимость включено:
— перелет
— проживание
Виза: не требуется
Контакты: 8 747 094 45 45
Турция, Аланья
Турфирма: HT.KZ
Дата вылета: 20 марта из Алматы
Количество дней: 8
Количество звезд отеля: 3*
Стоимость тура: от 227 523 тг за одного человека
В стоимость включено:
— перелет
— трансфер
— проживание
— питание на базе завтраков
— медицинская страховка.
Виза: не требуется
Контакты: 8 707 338 49 49
ОАЭ, Дубай
Турфирма: «Поедем!»
Дата вылета: 19 марта из Алматы
Количество дней: 6
Количество звезд отеля: 3*
Стоимость тура: от 227 936 тг за одного человека
В стоимость включено:
— перелет
— трансфер
— проживание
— медицинская страховка.
Виза: требуется
Контакты: 8 778 870 10 72
Нур-Султан
ОАЭ, Дубай
Турфирма: «Поедем!»
Дата вылета: 19 марта из Астаны
Количество дней: 6
Количество звезд отеля: 3*
Стоимость тура: от 227 936 тг за одного человека
В стоимость включено:
— перелет
— трансфер
— проживание
— медицинская страховка.
Виза: не требуется
Контакты: 8 707 777 71 09
ОАЭ, Шарджа
Турфирма: ht.kz
Дата вылета: 19 марта из Нур-Султана
Количество дней: 6
Количество звезд отеля: 2*
Стоимость тура: от 239 249 тг за одного человека
В стоимость включено:
— перелет
— трансфер
— проживание
— питание на базе завтраков
— медицинская страховка.
Виза: не требуется
Контакты: 8 707 757 59 59
Турция, Стамбул
Турфирма: today.travel
Дата вылета: 22 марта из Нур-Султана
Количество дней: 6
Количество звезд отеля: 3*
Стоимость тура: от 319 158 тг за одного человека
В стоимость включено:
— перелет
— проживание
Виза: не требуется
Контакты: 8 747 094 45 45
Египет, Шарм-эль-Шейх
Турфирма: «Поедем!»
Дата вылета: 21 марта из Астаны
Количество дней: 7
Количество звезд отеля: 3*
Стоимость тура: от 321 442 тг за одного человека
В стоимость включено:
— перелет
— проживание
— питание на базе завтраков и ужинов
Виза: не нужна
Контакты: 8 707 777 71 09
Турция, Аланья
Турфирма: «Поехали с нами!»
Дата вылета: 20 марта из Нур-Султана
Количество дней: 6
Количество звезд отеля: 4*
Стоимость тура: от 246 147 тг за одного человека
В стоимость включено:
— перелет
— трансфер
— проживание
— питание завтрак и ужин
— медицинская страховка.
Виза: не требуется
Контакты: 8 701 491 33 03
Правила въезда в указанные страны в связи с COVID-19 уточняйте в турагентствах.