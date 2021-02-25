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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Куда поехать на Наурыз без визы: 11 туров за границу для казахстанцев
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Вчера в 19:53

Куда поехать на Наурыз без визы: 11 туров за границу для казахстанцев

Близятся мартовские праздники, а значит, пора планировать отдых. Нашли несколько туров в теплые края для тех, кто соскучился по путешествиям.


Алматы


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Египет, Хургада

Турфирма: «Поедем!»

Дата вылета: 23 марта из Алматы

Количество дней: 8

Количество звезд отеля: 5*

Стоимость тура: от 315 000 тг за одного человека

В стоимость включено:

— перелет

— трансфер

— проживание

— медицинская страховка.

Виза: не требуется

Контакты: 8 707 777 71 89


ОАЭ, Дубай

Турфирма: HT.KZ

Дата вылета: 19 марта из Алматы

Количество дней: 5

Количество звезд отеля: 3*

Стоимость тура: от 220 813 тг за одного человека

В стоимость включено:

— перелет

— трансфер

— проживание

Виза: не требуется

Контакты: 8 707 338 49 49


Египет, Шарм-эш-Шейх

Турфирма: KAZTOUR

Дата вылета: 22 марта из Алматы

Количество дней: 6

Количество звезд отеля: 3*

Стоимость тура: от 340 647 тг за одного человека

В стоимость включено:

— перелет

— трансфер

— проживание

— питание на базе завтраков и ужинов

— медицинская страховка.

Виза: не требуется

Контакты: 8 778 870 10 72


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Турция, Стамбул

Турфирма: today.travel

Дата вылета: 20 марта из Алматы

Количество дней: 6

Количество звезд отеля: 3*

Стоимость тура: от 330 582 тг за одного человека

В стоимость включено:

— перелет

— проживание

Виза: не требуется

Контакты: 8 747 094 45 45


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Турция, Аланья

Турфирма: HT.KZ

Дата вылета: 20 марта из Алматы

Количество дней: 8

Количество звезд отеля: 3*

Стоимость тура: от 227 523 тг за одного человека

В стоимость включено:

— перелет

— трансфер

— проживание

— питание на базе завтраков

— медицинская страховка.

Виза: не требуется

Контакты: 8 707 338 49 49


ОАЭ, Дубай

Турфирма: «Поедем!»

Дата вылета: 19 марта из Алматы

Количество дней: 6

Количество звезд отеля: 3*

Стоимость тура: от 227 936 тг за одного человека

В стоимость включено:

— перелет

— трансфер

— проживание

— медицинская страховка.

Виза: требуется

Контакты: 8 778 870 10 72


Нур-Султан


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ОАЭ, Дубай

Турфирма: «Поедем!»

Дата вылета: 19 марта из Астаны

Количество дней: 6

Количество звезд отеля: 3*

Стоимость тура: от 227 936 тг за одного человека

В стоимость включено:

— перелет

— трансфер

— проживание

— медицинская страховка.

Виза: не требуется

Контакты: 8 707 777 71 09


ОАЭ, Шарджа

Турфирма: ht.kz

Дата вылета: 19 марта из Нур-Султана

Количество дней: 6

Количество звезд отеля: 2*

Стоимость тура: от 239 249 тг за одного человека

В стоимость включено:

— перелет

— трансфер

— проживание

— питание на базе завтраков

— медицинская страховка.

Виза: не требуется

Контакты: 8 707 757 59 59


Турция, Стамбул

Турфирма: today.travel

Дата вылета: 22 марта из Нур-Султана

Количество дней: 6

Количество звезд отеля: 3*

Стоимость тура: от 319 158 тг за одного человека

В стоимость включено:

— перелет

— проживание

Виза: не требуется

Контакты: 8 747 094 45 45


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Египет, Шарм-эль-Шейх

Турфирма: «Поедем!»

Дата вылета: 21 марта из Астаны

Количество дней: 7

Количество звезд отеля: 3*

Стоимость тура: от 321 442 тг за одного человека

В стоимость включено:

— перелет

— проживание

— питание на базе завтраков и ужинов

Виза: не нужна

Контакты: 8 707 777 71 09


Турция, Аланья

Турфирма: «Поехали с нами!»

Дата вылета: 20 марта из Нур-Султана

Количество дней: 6

Количество звезд отеля: 4*

Стоимость тура: от 246 147 тг за одного человека

В стоимость включено:

— перелет

— трансфер

— проживание

— питание завтрак и ужин

— медицинская страховка.

Виза: не требуется

Контакты: 8 701 491 33 03


Правила въезда в указанные страны в связи с COVID-19 уточняйте в турагентствах.

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#путешествия #египет #турция #оаэ #дубай
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