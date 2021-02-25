Куда поехать на Наурыз без визы: 11 туров за границу для казахстанцев

Близятся мартовские праздники, а значит, пора планировать отдых. Нашли несколько туров в теплые края для тех, кто соскучился по путешествиям.







Алматы









Египет, Хургада

Дата вылета: 23 марта из Алматы

Количество дней: 8

Количество звезд отеля: 5*

Стоимость тура: от 315 000 тг за одного человека

В стоимость включено:

— перелет

— трансфер

— проживание

— медицинская страховка.

Виза: не требуется

Контакты: 8 707 777 71 89





ОАЭ, Дубай

Турфирма: HT.KZ



Дата вылета: 19 марта из Алматы

Количество дней: 5

Количество звезд отеля: 3*

Стоимость тура: от 220 813 тг за одного человека

В стоимость включено:

— перелет

— трансфер

— проживание

Виза: не требуется

Контакты: 8 707 338 49 49





Египет, Шарм-эш-Шейх

Турфирма: KAZTOUR

Дата вылета: 22 марта из Алматы

Количество дней: 6

Количество звезд отеля: 3*

Стоимость тура: от 340 647 тг за одного человека

В стоимость включено:

— перелет

— трансфер

— проживание

— питание на базе завтраков и ужинов

— медицинская страховка.

Виза: не требуется

Контакты: 8 778 870 10 72









Турция, Стамбул

Турфирма: today.travel

Дата вылета: 20 марта из Алматы

Количество дней: 6

Количество звезд отеля: 3*

Стоимость тура: от 330 582 тг за одного человека

В стоимость включено:

— перелет

— проживание

Виза: не требуется

Контакты: 8 747 094 45 45









Турция, Аланья

Турфирма: HT.KZ

Дата вылета: 20 марта из Алматы

Количество дней: 8

Количество звезд отеля: 3*

Стоимость тура: от 227 523 тг за одного человека

В стоимость включено:

— перелет

— трансфер

— проживание

— питание на базе завтраков

— медицинская страховка.

Виза: не требуется

Контакты: 8 707 338 49 49





ОАЭ, Дубай

Турфирма: «Поедем!»

Дата вылета: 19 марта из Алматы

Количество дней: 6

Количество звезд отеля: 3*

Стоимость тура: от 227 936 тг за одного человека

В стоимость включено:

— перелет

— трансфер

— проживание

— медицинская страховка.

Виза: требуется

Контакты: 8 778 870 10 72





Нур-Султан









ОАЭ, Дубай

Турфирма: «Поедем!»

Дата вылета: 19 марта из Астаны

Количество дней: 6

Количество звезд отеля: 3*

Стоимость тура: от 227 936 тг за одного человека

В стоимость включено:

— перелет

— трансфер

— проживание

— медицинская страховка.

Виза: не требуется

Контакты: 8 707 777 71 09





ОАЭ, Шарджа

Турфирма: ht.kz

Дата вылета: 19 марта из Нур-Султана

Количество дней: 6

Количество звезд отеля: 2*

Стоимость тура: от 239 249 тг за одного человека

В стоимость включено:

— перелет

— трансфер

— проживание

— питание на базе завтраков

— медицинская страховка.

Виза: не требуется

Контакты: 8 707 757 59 59





Турция, Стамбул

Турфирма: today.travel

Дата вылета: 22 марта из Нур-Султана

Количество дней: 6

Количество звезд отеля: 3*

Стоимость тура: от 319 158 тг за одного человека

В стоимость включено:

— перелет

— проживание

Виза: не требуется

Контакты: 8 747 094 45 45









Египет, Шарм-эль-Шейх

Турфирма: «Поедем!»

Дата вылета: 21 марта из Астаны

Количество дней: 7

Количество звезд отеля: 3*

Стоимость тура: от 321 442 тг за одного человека

В стоимость включено:

— перелет

— проживание

— питание на базе завтраков и ужинов

Виза: не нужна

Контакты: 8 707 777 71 09





Турция, Аланья

Турфирма: «Поехали с нами!»

Дата вылета: 20 марта из Нур-Султана

Количество дней: 6

Количество звезд отеля: 4*

Стоимость тура: от 246 147 тг за одного человека

В стоимость включено:

— перелет

— трансфер

— проживание

— питание завтрак и ужин

— медицинская страховка.

Виза: не требуется

Контакты: 8 701 491 33 03





Правила въезда в указанные страны в связи с COVID-19 уточняйте в турагентствах.