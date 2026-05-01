Куда поехать на майские из Семея: 10 баз отдыха, домиков и лесных эко-локаций

Выходные — всегда хороший повод выбраться за город. Вокруг Семея есть несколько мест, где можно провести время без долгой дороги: с баней, лесом, видом на Иртыш и бассейнами. Собрали 10 вариантов для разных форматов отдыха.

Eco Village Semey, @eco_village_semey

Спокойный формат отдыха: лес, домики с панорамными видами и баня-бочка. Хороший вариант для тех, кто хочет отключиться от города и провести выходные в тишине.

Eastwood Hotel & Resort, @eastwood.semey

Курортный отель в семи километрах от центра Семея. На территории номера и люксы с видом на сад, ресторан с халяльной кухней, SPA-комплекс с сауной, паровой баней и массажными кабинетами, зона барбекю. Подходит для тех, кто хочет провести майские с сервисом и не уезжать далеко от города.

«Елимай», @elimai_semey

Современная база отдыха в 10 минутах от города. Открытый бассейн, который работает летом, беседки, номера в отеле, шатры для мероприятий и детская игровая площадка. Подходит как для тихих семейных выходных, так и для дня рождения или корпоратива.

KISLOROD, @kislorod_staraya_krepost

База с рыбалкой, баней и домиками у воды. Подходит для компании — вечер у мангала, а утром можно устроить рыбалку.

«Старая крепость», @staraya.krepost_

База с камином, бильярдом, мангальными зонами и летними террасами. Подходит для отдыха в большой компании с друзьями.

Jagada Semey, @jagada_semey

Развлекательный комплекс с бассейном, парилками на дровах и караоке. Хороший вариант, если хочется активных развлечений помимо природы и тишины.

SAF AUA, @saf_aua_semey

Виллы с баней, ухоженной территорией и видом на водоем. Спокойное место для отдыха вдвоем или в небольшой компании.

Borovlyanka, @borovlyanka__semey

Загородный комплекс с VIP-домами, баней с купелью, сауной и шатром для мероприятий. Подходит для больших компаний, праздников и корпоративных выездов.

«Алтай», @baza.otdyha.altai

База с танцплощадкой, рыбалкой, мангальными зонами, беседками и домиками для проживания. Формат для тех, кто хочет провести праздничные дни в активной компании с вечерней программой.

«Сказка», @skazka_semey

Семейная база отдыха с организованным досугом: зимой здесь резиденция Деда Мороза, летом — детские лагеря и семейные торжества. На майские подходит для выезда с детьми: доступны беседки, игровые зоны и программы для детей.