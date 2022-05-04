Куда поехать летом: 11 музыкальных фестивалей в СНГ, Европе и США

Вы живете музыкой, любите громкие выступления и наслаждаетесь атмосферой концертов? Собрали список самых масштабных и ожидаемых событий этого лета, которые нельзя пропустить.







СНГ





Где: Иссык-Куль

Когда: 15-17 июля

Расположенный на пляже красивейшего Иссык-Куля, фестиваль предлагает потрясающий вид на озеро и горы. Его площадка окружена юрточными лагерями, множеством кемпингов, находится недалеко от районного центра. Помимо музыкальной программы, фестиваль предлагает художественную выставку, различные мастер-классы и семинары: йога, танцы, здоровый образ жизни и изучение кочевой культуры. Красивая локация, местная культура и обширная программа сделают фестиваль местом для уникальных впечатлений.

Где: Санкт-Петербург

Когда: 23-24 июля

VK Fest — самый популярный городской Open Air в России. В 2019 году он собрал 95 тысяч посетителей, больше 50 артистов и объединил 350 интерактивных площадок и активных зон. Новый VK Fest в этом году планируется на 23 и 24 июля и пройдет в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Где: Баку

Когда: 25-29 июля

Летний международный музыкальный фестиваль подарит посетителям коллекцию невероятных эмоций и вдохновения. Участники также смогут насладиться богатой историей и современной инфраструктурой гостеприимного Азербайджана.​ ​Фестиваль будет проходить на протяжении пяти дней.​ Гостей ждет не только выступление топовых артистов стран СНГ, но и благотворительные акции.

Европа





Где: Сомерсет

Когда: 22-26 июня

Главное музыкальное событие Великобритании проходит ежегодно с 1970 года. Первоначально музыкальное событие прославилось выступлениями известных рок-групп. Однако сегодня в рамках мероприятия проходят танцевальные выступления, театральные и цирковые представления и другие развлекательные программы. Каждый год на музыкальном мероприятии собирается около 135 тысяч человек. Гости приезжают со всех уголков мира, а билеты расходятся за несколько дней. В этом году выступят Billie Eilish, Kendrick Lamar, Diana Ross, Paul McCartney, Doja Cat, Girl in Red и другие.

Где: Портиман, Португалия

Когда: 6-8 июля

Крупнейший в мире фестиваль хип-хопа впервые пройдет на берегу пляжа Прайя-да-Роша в Португалии. С момента своего зарождения в качестве однодневного мероприятия в 2015 году Rolling Loud вырос до полных масштабов. Почти каждый рэпер, которого вы можете себе представить, выступал на этой сцене: Future, Kendrick Lamar, Lil Wayne, Travis Scott, J. Cole, Lil Yachty, Gucci Mane и многие другие. Среди хедлайнеров этого года — J. Cole, A$AP Rocky, Future.

Где: Нови-Саде, Сербия

Когда: 7-10 июля

Фестиваль Exit вот уже 20 лет подряд принимает гостей. Его посетило более четырех миллионов человек из более чем 60 стран мира. За время своего существования он получил немало наград и высоких оценок от мировых медиа. Помимо этого, фестиваль неоднократно признавался лучшим в Европе и не раз входил в мировой топ-список. В этом году в состав line-up вошли такие артисты, как Calvin Harris, Iggy Azalea, Jack Jones, James Arthur.

Где: Париж, Франция

Когда: 9-10 июля

AfroPunk — это двухдневный фестиваль, который объединяет творческих людей, питающих страсть к искусству, музыке и кино, со всего мира. Музыкальные исполнители представляют различные жанры, известные как отражение афроамериканской культуры. Фестиваль дебютировал в Бруклинской академии музыки в 2005 году и с тех пор распространился на другие части мира.

Где: Острава, Чехия

Когда: 13-16 июля

Организаторы в этом году обещают 350 концертов за четыре дня фестиваля. Музыкальные жанры разные — от инди-рока до этники. Лайнап уже есть на сайте. Среди хедлайнеров — The Killers, LP, Kings of Convenience. Все концерты проходят в локации с именем Vitkovice — комплексе металлургических заводов и прочих промышленных объектов, что придает мероприятию особый андеграундный шарм.

Где: Будапешт

Когда: 10-15 августа

Фестиваль Sziget — крупнейшее ежегодное музыкальное событие в Европе. Музыкальный марафон на острове Обуда в Будапеште собирает около 500 000 гостей из более ста стран. Помимо этого, он считается пятым по величине в мире. Line-up: Artic Monkeys, Dua Lipa, Tame Impala, Calvin Harris, Justin Bieber, Stromae и многие другие.

США

Где: Нью-Йорк

Когда: 9-12 июня

Ежегодно с 2011 года фестиваль проводится на острове Рэндалла в Нью-Йорке. Governors Ball вобрал в себя множество различных направлений популярной в Штатах музыки: от инди-рока, танцевальной электроники, хип-хопа, диско до джаза и блюза. Здесь выступали Kings of Leon, Guns N Roses, OutKast, Бьорк, Брайн Адамс и Кенье Уэст. Другой немаловажный плюс Governors Ball — участие ведущих ресторанов Нью-Йорка. Лучшая музыка, отличная кухня, возможность поиграть в гольф или пин-понг, сделать оригинальное фото — делают три дня на острове просто незабываемыми.









Где: Чикаго

Когда: 28-31 июля

Lollapalooza Festival заслуженно входит в десятку самых известных музыкальных мероприятий в США. В дни его проведения чикагский Грант-парк на несколько дней превращается в настоящий музыкальный городок. На пяти фестивальных сценах находится место всем жанрам современной музыки — от рэпа до тяжелого металла, с уклоном в альтернативные жанры. Ежегодная аудитория фестиваля составляет более 160 000 человек.