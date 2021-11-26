Куда инвестировать в 2022 году: советы от эксперта Freedom Finance





Самал Акынова, директор департамента по привлечению клиентов АО «Фридом Финанс» и ПК Freedom Finance Global PLC.







Итоги 2021 года

Фондовый рынок США показал солидную динамику в этом году, продолжая движение в долгосрочном растущем тренде, также демонстрируя серию рекордных максимумов. В целом рынки акций, как правило, показывают хорошие результаты в год после рецессии, и этот финансовый год не стал исключением. Прибыль, восстановление экономик и мягкие денежно-кредитные политики в крупнейших странах были важнейшими факторами доходности фондовых рынков. В США, например, прибыль выросла на 36%, с первого квартала 2021 года, обеспечив одни из самых исключительных результатов для компаний S&P 500 в современной истории, превзойдя ожидания.

Продолжился рост количества инвесторов во всем мире. Так, по данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по итогам 10 месяцев 2021 года в Центральном депозитарии насчитывалось 206 313 лицевых счетов, открытых на физических лиц, что на 73 449 счетов больше, чем на начало 2021 года. Для сравнения в течение всего 2020 года в Центральном депозитарии было открыто больше 17 тысяч новых счетов физических лиц. То есть мы видим кратный рост даже на казахстанском рынке.

Продолжился рост количества инвесторов во всем мире







В целом для казахстанского рынка 2021 год завершается весьма удачно. Индекс KASE по итогам 10 месяцев вырос почти на 40%. Наибольшим спросом в этом году пользовались акции сырьевых компаний. В начале года это были бумаги КAZ Minerals, далее после их делистинга рост перехватили котировки «Казатомпрома», которые в итоге выросли на 163%. Весьма удачно себя показал банковский сектор, котировки «Банка Центр Кредит» и «Народного банка» выросли по 63%, ГДР Kaspi на LSE прибавили 104%. Снижением отметились лишь котировки Kcell.

В целом рынок рос достаточно широко, и многие ключевые сектора также отражали позитивную динамику. Стоит выделить рост технологического сектора, который, несомненно, важен, учитывая его солидный вес в индексе S&P 500. Более того, рост показали циклические сектора, банки, автопром, авиалинии, отели, промышленность, материалы, на фоне открытия мировых экономик. Сегменты FAAMNG (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Google) продемонстрировали солидные результаты, growth сектора также подключались периодически к росту рынка, а под конец года наблюдается позитивная динамика в акциях малой капитализации.

Рассматривая фондовый рынок Казахстана, можно отметить, что помимо традиционного интереса к «голубым фишкам» отечественных корпоративных гигантов, также возрос интерес к коллективным инвестициям. Инвесторы чаще стали выбирать в качестве одного из инструментов бумаги паевых фондов и ETF.





Прогноз на 2022 год

Все перечисленные выше сектора с большей вероятностью продолжат восходящую динамику, учитывая текущее восстановление экономики. Также можно выделить сектора-бенефициары инфраструктурного плана, такие как промышленность, полупроводники, зеленая энергетика. В 2022 году экономика должна полностью оправиться от пандемии. Затем, если заглянуть в будущее, нехватка рабочей силы и гораздо меньшее количество финансовых и монетарных стимулов должны замедлить экономический рост до его нормальной долгосрочной тенденции примерно на 2% к концу следующего года. А также не менее важна инфляция, ожидается, что в 2022 году инфляция снизится, поскольку сбои в цепочке поставок будут устранены, а рост спроса прекратится.

Для Казахстана 2022 год может стать знаковым со стороны роста дивидендов, поскольку в текущем году целый ряд компаний в индексе ставил рекорды по объему квартальной выручки. В целом мы ожидаем продолжения роста выручки и маржинальности компаний. Также стоит отметить, что новый тренд KASE на расширение количества иностранных эмитентов на площадке Global может быть весьма интересным для инвесторов.





Куда вкладывать в 2022 году



На казахстанском фондовом рынке в преддивидендный сезон для инвесторов могут быть интересны бумаги таких компаний как: «Народный банк», «Казтрансойл», «Казахтелеком». К ним также может примкнуть и Kcell

Можно выделить крупные технологические компании (FAANMG), акции китайских гигантов таких, как Alibaba, Baidu. Циклические сектора: банки, авиакомпании, отели, промышленность, должны продолжить рост, на фоне открытия экономик в том числе. Зеленая энергетика также интересна в связи с планирующимися финансированием чистой энергетики Правительством США. Еще один немаловажный тренд — электрокары, так как в сложный 2020 год для автомобильной промышленности, высокий спрос на электромобили стал по-настоящему ярким пятном. Также по-прежнему интересен искусственный интеллект. MarketsandMarkets прогнозирует, что к 2025 году рынок искусственного интеллекта достигнет 190,61 миллиарда долларов при среднегодовом темпе роста 36,62%.

На казахстанском фондовом рынке в преддивидендный сезон для инвесторов могут быть интересны бумаги таких компаний как: «Народный банк», «Казтрансойл», «Казахтелеком». К ним также может примкнуть и Kcell.