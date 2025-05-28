Как стать сильным продактом-менеджером: открытая лекция от эксперта Александры Бурановой

Секреты продакт-менеджмента. Что делает продукт успешным? Как понимать пользователей, приоритизировать фичи и не утонуть в хаосе запросов?

27 мая пройдет открытая лекция от эксперта Александры Бурановой, которая разберет ключевые принципы продакт-менеджмента.



Это встреча для тех, кто уже работает с продуктами — и для тех, кто только планирует войти в профессию.





Обсудят:

— как выстроить системный подход к работе с продуктом

— что отличает сильного продакта от среднего

— с чего начать путь в product management.





Формат: в офисе ALPHA

Дата и время: 27 мая в 10:00

Регистрация через бот: @ALPHAtalks_bot

Количество мест ограничено.



