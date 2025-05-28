Как стать сильным продактом-менеджером: открытая лекция от эксперта Александры Бурановой

Секреты продакт-менеджмента. Что делает продукт успешным? Как понимать пользователей, приоритизировать фичи и не утонуть в хаосе запросов?
27 мая пройдет открытая лекция от эксперта Александры Бурановой, которая разберет ключевые принципы продакт-менеджмента.
Это встреча для тех, кто уже работает с продуктами — и для тех, кто только планирует войти в профессию.
Обсудят:
— как выстроить системный подход к работе с продуктом
— что отличает сильного продакта от среднего
— с чего начать путь в product management.
Формат: в офисе ALPHA
Дата и время: 27 мая в 10:00
Регистрация через бот: @ALPHAtalks_bot
Количество мест ограничено.