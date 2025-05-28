Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/20e/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/u89j3j5hesmddpaxlnvvm4d2h48uw62c.JPG
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
kak-stat-sil-nym-prodaktom-menedzherom-otkrytaya-lekciya-ot-eksperta-aleksandry-buranovoy
logo
Как стать сильным продактом-менеджером: открытая лекция от эксперта Александры Бурановой
Специалисты

21.05.2025

Как стать сильным продактом-менеджером: открытая лекция от эксперта Александры Бурановой

Секреты продакт-менеджмента. Что делает продукт успешным? Как понимать пользователей, приоритизировать фичи и не утонуть в хаосе запросов?

27 мая пройдет открытая лекция от эксперта Александры Бурановой, которая разберет ключевые принципы продакт-менеджмента.

Это встреча для тех, кто уже работает с продуктами — и для тех, кто только планирует войти в профессию.

Лекция

Обсудят:

— как выстроить системный подход к работе с продуктом

— что отличает сильного продакта от среднего

— с чего начать путь в product management.


Формат: в офисе ALPHA

Дата и время: 27 мая в 10:00

Регистрация через бот: @ALPHAtalks_bot

Количество мест ограничено.


Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#лекции #эксперты #продактменеджмент #партнерскийматериал
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как Freedom Telecom врывается на интернет-рынок Казахстана: Дмитрий Дворецкий о развитии нового оператора связи в Казахстане
Как Freedom Telecom врывается на интернет-рынок Казахстана: Дмитрий Дворецкий о развитии нового оператора связи в Казахстане
Почему наружная реклама — по-прежнему трендовый и эффективный инструмент продвижения. Опыт Samsung Electronics
Почему наружная реклама — по-прежнему трендовый и эффективный инструмент продвижения. Опыт Samsung Electronics
Как управлять и вдохновлять: советы от HR-директора Beeline Uzbekistan
Как управлять и вдохновлять: советы от HR-директора Beeline Uzbekistan
«Мы инвестируем в Казахстан около 25 миллионов евро в этом году», — сооснователь Glovo Саша Мишо об итогах пяти лет работы в стране
«Мы инвестируем в Казахстан около 25 миллионов евро в этом году», — сооснователь Glovo Саша Мишо об итогах пяти лет работы в стране
Ренат Туканов: «Freedom Broker приносит на IT-рынок труда тот опыт, которого раньше не было»
Ренат Туканов: «Freedom Broker приносит на IT-рынок труда тот опыт, которого раньше не было»