WE
Куда ехать за свежим воздухом из Актобе: 6 баз отдыха вблизи города
Центральная Азия

14.01.2026

Куда ехать за свежим воздухом из Актобе: 6 баз отдыха вблизи города

Если вы ищете место в Актобе, где можно отдохнуть на свежем воздухе и весело провести время с друзьями или семьей, эта подборка для вас. Рассказываем о базах отдыха, где можно остановиться в глэмпингах или коттеджах, насладиться зимними пейзажами, покататься на горках или расслабиться в бане.



Greenland, @greenlandaktobe

Парк отдыха и развлечений Greenland — отличный выбор для зимнего отдыха с семьей или друзьями. Здесь можно покататься на тюбингах со снежных горок, коньках, снегоходах и квадроциклах. Также гостям предлагают посетить конный двор и отдохнуть в домиках.



Orman Park, @ormanparkaktobe

Стильный глэмпинг в лесу, где можно насладиться прогулками по заснеженным тропам, отдохнуть в домиках A-frame и расслабиться в бане. Идеальный выбор для ценителей спокойного отдыха на свежем воздухе.



«Тау», @baza_otdyha_tau

База отдыха, где можно собраться в комфортных гостевых домах вместимостью до 20 человек, покататься на коньках и снежных горках. Здесь понравится как детям, так и взрослым.



«Солнечный», @solnechnyibazaotdyha

Просторная заснеженная территория в хвойной роще, уютные деревянные домики и бани с отличными парными — здесь есть все для отдыха от городской суеты в приятной компании. «Солнечный» также предлагает площадки для проведения торжественных мероприятий.



BarBQ, @barbq_aktobe

Место, где можно отдохнуть с семьей или друзьями в стильных домиках A-frame, а также заняться зимней рыбалкой в комфортных рыбацких домиках. Идеально для выходных на природе.



«Рахат», @rakhat_glamping


Зимой в этом комплексе можно насладиться приятными прогулками на свежем воздухе и зимней рыбалкой.

#зима #актобе #базыотдыха #отдыхнаприроде #кудапоехать
