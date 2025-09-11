Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
Где гулять в Караганде: самые красивые локации для вечерних прогулок
Центральная Азия

06.09.2025

Где гулять в Караганде: самые красивые локации для вечерних прогулок

Зеленые парки и новые аллеи — шесть локаций Караганды, в которых приятно прогуляться вечером с самыми близкими людьми.


Центральный парк


Главный парк города отлично подойдет для приятных семейных прогулок — просторные зеленые аллеи, живописное озеро и множество интересных развлечений: от живой музыки и аттракционов до прогулки на катамаране и катании на велосипедах.


Сквер «Алаш»


Новая благоустроенная аллея на Юго-Востоке города, которая привлекает широкими пешеходными маршрутами, интересными колоритными арт-объектами, велодорожкой, спортивной площадкой и даже небольшой библиотекой.


Парк победы


Парк впечатляет своей продуманностью: здесь достаточно зелени, просторные аллеи для прогулок, уютные уголки для отдыха и детские зоны для маленьких гостей. Это одно из тех мест, где приятно проводить время вместе с друзьями или семьей.


Проспект Нурсултана Назарбаева


Одна из центральных улиц Караганды, где приятно прогуляться по аллеям с видами на архитектуру города. Особенно красиво здесь в вечернее время, когда зажигается подсветка.


Сквер за стеллой Независимости


Сквер позади главного символа города станет хорошим выбором для неспешной прогулки и отдыха в тишине.


Улица Бауыржана Момышулы и микрорайон Байкена Ашимова


Новый район на Юго-Востоке Караганды привлекает широкими улицами, современной архитектурой с красивой вечерней подсветкой, развитой инфраструктурой и настоящей атмосферой большого города.

#караганда #парк #кудапойти #прогулки
