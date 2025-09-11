Где гулять в Караганде: самые красивые локации для вечерних прогулок

Зеленые парки и новые аллеи — шесть локаций Караганды, в которых приятно прогуляться вечером с самыми близкими людьми.



Центральный парк

Главный парк города отлично подойдет для приятных семейных прогулок — просторные зеленые аллеи, живописное озеро и множество интересных развлечений: от живой музыки и аттракционов до прогулки на катамаране и катании на велосипедах.

Сквер «Алаш»

Новая благоустроенная аллея на Юго-Востоке города, которая привлекает широкими пешеходными маршрутами, интересными колоритными арт-объектами, велодорожкой, спортивной площадкой и даже небольшой библиотекой.

Парк победы

Парк впечатляет своей продуманностью: здесь достаточно зелени, просторные аллеи для прогулок, уютные уголки для отдыха и детские зоны для маленьких гостей. Это одно из тех мест, где приятно проводить время вместе с друзьями или семьей.

Проспект Нурсултана Назарбаева

Одна из центральных улиц Караганды, где приятно прогуляться по аллеям с видами на архитектуру города. Особенно красиво здесь в вечернее время, когда зажигается подсветка.

Сквер за стеллой Независимости

Сквер позади главного символа города станет хорошим выбором для неспешной прогулки и отдыха в тишине.

Улица Бауыржана Момышулы и микрорайон Байкена Ашимова

Новый район на Юго-Востоке Караганды привлекает широкими улицами, современной архитектурой с красивой вечерней подсветкой, развитой инфраструктурой и настоящей атмосферой большого города.