Кто в Казахстане обучает навыкам 21 века: курсы от Армана Юсупова, Виталия Бужан и Аблая Юсупова





Курс поможет освоить Davinci Resolve — программу для цветокоррекции видео и инструмент для создания видеоконтента. После прохождения обучения вы сможете работать в индустрии: лучше снимать, без проблем красить и без потерь экспортировать.





Для кого:







— начинающие колористы

— опытные видеомейкеры

— DOP и режиссеры, которые стремятся разобраться в этом направлении.

Курсы:





1. Курс по цветокоррекции видео в Davinci — для тех, кто хочет освоить науку и искусство цветокоррекции. От теории до оборудования и продвижения. Следующий поток — 5 октября.

2. Контент-мейкинг в Davinci Resolve — знакомство с программой Davinci Resolve и редактированием видеоконтента.

Преподаватель:





Виталий Бужан — профессиональный колорист Davinci Resolve с четырехлетним стажем. В портфолио Виталия более 180 музыкальных клипов, 100 рекламных роликов и 25 фильмов.





Клипы: L'one, Jah Khalib, Miyagi & Эндшпиль, Темникова, Элджей и другие

Реклама: Coco-Cola, Huyndai, Toyota, Max Mara, Eurasian Bank, Huggies

Кино: «Бизнес по-казахски в Америке», «Брат или брак 2» и т.д.

Стоимость:





Курс по цветокоррекции видео в Davinci — от 133 000 тг

Контент-мейкинг в Davinci Resolve — 17 900 тг.

Отзывы:





Юрий Щербинин, Алматы

Курс цветокоррекции действительно рабочий и интересный, в отличие от многотысячных видео, которые можно посмотреть на Youtube.

Я получил рабочие инструменты, которые ускоряют процесс и дают понимание, как работать с теми или иными материалами.

Советую этот курс видеографам, режиссерам и всем тем, кто желает развиваться в сфере кино и видео.

Куаныш Бейсеков, Алматы

Виталий Бужан — единственный в Казахстане специалист, который делится действительно хорошими знаниями по цветокоррекции.

До начала обучения я думал, что будут сложные темы. Но оказалось, что есть четкий набор инструментов, и от знания этих вещей зависит 90% успеха хорошей картинки.





«Поток», @theflow.education — онлайн-курс от блогера и предпринимателя Армана Юсупова и маркетолога Магжана Тлеуханова.

В первом потоке участвовало 2849 людей, сейчас идет «Поток 2.0», где учится 8137 студентов. В скором времени организаторы обещают опубликовать информацию о третьем потоке.





Для кого:





— для тех, кто находится в поисках своего призвания

— для тех, кто понимает потенциал digital

— для предпринимателей, которые развивают бизнес

— для начинающих и опытных блогеров и маркетологов.

Программа курса:









1 блок. Как правильно учиться — вводный блок, где вас научат легко усваивать материал и покажут, как пользоваться платформой.

2 блок. Мышление и видение жизни — опыт, мысли, инсайты, лайфхаки от спикеров, которые помогают им успешно реализовывать проекты и формировать окружение.

3 блок. Ментальный маркетинг — большой блок, где расскажут все о маркетинге, начиная с азов.

4 блок. Технический маркетинг — современные технологии продвижения в разных социальных сетях и платформах.

5 блок. Блогинг — спикеры расскажут, как создавать контент, найти свою нишу, настроить монетизацию блога, поделятся трендами.

6 блок. Мобилография — как максимально эффективно использовать свой смартфон для создания контента.

7. Продажи — этапы продаж, переговоры.

Спикеры:









— Арман Юсупов

— Магжан Тлеуханов

— Карина Оксукпаева

— Нурс Магзумов

— Расул Абдуллаев

— Илья Кравчук

— Айзатулла Хусейн

— Диана Лалетина

— Александр Ким и другие.

Стоимость:





Базовый тариф — 9990 тг

Стандарт — 21 000 тг

Лимитед — 200 000 тг.

Отзывы:





Гульзада, 21 год, город — Уфа, студент

Я хочу открыть свое дело. Курс «Поток» привлек внимание большим количеством отзывов от моих друзей и вкусной ценой. Также понравилась грамотно оформленная страничка и небольшой бесплатный курс перед началом основного. После него я поняла, что вся информация дается простым языком, с интересными примерами.

Главное преимущество — уроки можно смотреть в любое время. Они хранятся на платформе два года. Есть раздаточный материал: интересные книги и чек-листы.

Образовательная платформа Upgrade Plus от Аблая Юсупова, @yussupov

Upgrade Plus, @upgradeplus.online — образовательная платформа с онлайн-курсами, направленными на развитие профессиональных и личностных навыков. Организаторы называют проект «Образовательный Netflix».

Платформа направлена на то, чтобы пользователи могли обучаться по интересным и актуальным темам, не тратя время на поиск необходимой и структурированной информации. Можно оформить подписку и получить доступ сразу ко всем курсам. Например, изучать темы питания и маркетинга, готовиться к IELTS и обучаться таргетированной рекламе.





Проект Upgrade Plus запустился в феврале. За полгода количество пользователей превысило 1000 человек. Платформой можно пользоваться из любой точки мира, есть студенты из Кыргызстана, России, Украины и Турции.

Для кого:





— для людей разных возрастов с разными целями и разным опытом

— для тех, кто еще ищет себя

— для специалистов компаний, которые проходят корпоративное обучение

— для тех, кто просто хочет разобраться в своем питании или сдать IELTS.

Разделы:





— маркетинг

— бизнес

— саморазвитие

— навыки

— здоровье.

На сегодняшний день загружено 19 курсов. Каждый месяц добавляется два новых. К концу года организаторы планируют запустить 30 разных курсов.

Спикеры:





— Аблай Юсупов — основатель проекта Upgrade Plus, предприниматель, маркетолог. Его курсы на платформе: «Основы маркетинга», «SMM для бизнеса», «Личный бренд» и другие





— Анна Горбачева — директор SMM-агентства Unitys Agency

— Юрий Вавилин — контекстолог в Beeline Kazakhstan

— Инна Ким — преподаватель по IELTS

— Нуркен Рзалиев — партнер в ChocoFamily Holding, и другие.

Стоимость:





Действует система подписки, поэтому тарифы разделяются по месяцам и не зависят от количества доступных курсов:

1 месяц — 12 900 тг

3 месяца — 18 900 тг

12 месяцев — 49 900 тг.

Отзывы:

Асхат Адхамов, город — Алматы, предприниматель

Платформу Upgrade я выбрал потому, что спикеры курсов — реальные практики, которые на деле показывают выдающиеся результаты.

Первое преимущество курсов — лучшее соотношение цены и качества. Второе преимущество — качественный сервис и забота о клиентах. К нашему мнению прислушиваются и постоянно совершенствуют платформу на основе обратной связи. И третье преимущество — это огромное количество курсов в самых разных областях. Так как мы живем в веке Full Stack-специалистов, большой выбор курсов на платформе помогает развиваться разносторонне.

Думаю, было бы хорошо пополнить базу курсами в новых направлениях, таких как системные продажи, финансы и менеджмент.