Кто есть кто: Рид Хоффман, сооснователь Linkedin

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто», мы рассказываем о бизнесменах, которые создают нашу реальность и будущее. Сегодня о Риде Хоффмане, американском предпринимателе и сооснователе Linkedin.







О карьере





Рид Хоффман родился в 1967 году в Пало-Альто, Калифорния, США.

Будущий миллиардер учился в школе-интернате Путни в Вермонте, после которого поступил в Стэнфордский университет. В 1990 году он окончил университет, где изучал когнитивные науки и символические системы.

Через год он поступил в Оксфорд, где получил степень магистра философии.

В 1994 году Хоффман пришел в команду Apple Computer, где работал над eWorld и пытался cоздать свою социальную сеть, и в Fijutsu в качестве младшего менеджера по продуктам.

В 1996 году Хоффман основал первую компанию SocialNet.com. В частности, это был один из первых сайтов для знакомств, откуда он ушел в 1999 году с денежными потерями.

Также он был в составе совета директоров PayPal, где начал работать в 2000 году как операционный директор. После ухода из SocialNet.com Хоффман стал вице-президентом в PayPal. Он работал там до перехода PayPal в eBay.





В 2002 году вместе с двумя бывшими коллегами из SocialNet.com и Fijutsu Хоффман основал Linkedin. Официально сайт запустили в 2003 году и Хоффман занимал должность главного директора.

В 2007 году Хоффман занял должность президента по продуктам, а через 2 года стал исполнительным председателем компании. В этой должности он занимался внешними связями компании.

Он стал партнером фонда Greylock Partners в 2009 году, спустя 2 года Linkedin вышел на IPO.

Хоффман победитель номинации «Предприниматель года от имени Эрнеста и Янга в США» 2011 года. Также он занял почетное третье место в рейтинге крупнейших технологических инвесторов Midas от Forbes.

В следующем году совместно с Беном Касноча Хоффман выпустил книгу «Жизнь как стартап. Строй карьеру по законам Кремниевой долины».

Компания Linkedin приобрела Microsoft в 2016 году. А через три года Рид Хоффман и Крис Йе опубликовали книгу «Блиц-масштабирование: Как создать крупный бизнес со скоростью света».





Что изменил





Linkedin — это одна из первых социальных сетей делового формата. Ее идея была в том, чтобы работодатели и сотрудники могли связаться друг с другом напрямую и у каждого участника был свой отдельный профиль.

Также их тактика было в верной аудитории: в социальной сети профиль был только у профессионалов и их комьюнити пользовалось платформой с определенной целью.

После успешной продажи PayPal eBay, Хоффман инвестировал во многие популярные сейчас компании, включая Facebook, Zynga, Wikia, Airbnb, SixApart, Permuta, Flickr, Ping.fm, Care.com, Ning, Last.fm, Digg и другие. Он вложил средства в более чем 80 компаний, за что его называли «сверхинвестором Силиконовой долины».

Хоффман всегда выступает за важность командной работы и умеет сводить людей друг с другом. В свое время он познакомил Марка Цукерберга с Питером Тилем, в результате которого Тиль инвестировал средства в Facebook.





Источники: journal.open-broker.ru, chaslaupiastsiuk.com, cyclowiki.org, www.forbes.ru, incrussia.ru





Цитаты





«Каждый из нас — предприниматель от рождения»





«Нужно оставаться «вечным студентом». И лучшее, и худшее, что на сегодняшний день нам дает сумасшедший темп изменений — это то, что вы не найдете специалиста ни по одному новому явлению с опытом работы более десяти лет»

journal.open-broker.ru





«Создать стартап — это как броситься со скалы и строить аэроплан прямо в воздухе»

vlast.kz





«Люди иногда спрашивают меня в контексте бизнеса: «Как вы научились стратегии?». И мой ответ заключается не в том, что я учился в бизнес-школе, получил степень магистра делового администрирования или читал и перечитывал Макиавелли и Сун-Цзы. Чаще всего я отвечаю: «Я много играл в игры»





«Часть жизненной и бизнес-стратегии — играть так, чтобы вам чаще улыбалась удача. Вы не можете притянуть себе везение, это было бы детерминизмом. Но вы можете следовать стратегии, которая увеличивает вероятность того, что вам повезет. Например, создание широкой сети союзников дает больше вариантов и возможностей для везения»

vc.ru





«Самая ценная профессиональная информация частно находится в головах других людей. У людей, а не у Google, книг или постах в блогах есть информация, которая нужна вам, чтобы решить сложные задачи».

incrussia.ru