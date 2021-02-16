Кто есть кто: Александр Соколов — генеральный директор Flip.kz

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о современных людях из Центральной Азии, кто создает нашу реальность и будущее. Сегодня об Александре Соколове — генеральном директоре Flip.kz.







О карьере





Александр Соколов родился в городе Караганда и высшее образование получил в Карагандинском государственном университете по специальности «информационные технологии».

Компания Flip.kz появилась больше 13 лет назад, в начале 2007 года. Интернет-магазин Flip.kz был запущен 20 ноября 2007 года.

«На то время у меня была веб-студия, но, когда мы занялись интернет-магазином, новые проекты уже не брали, а все ресурсы студии — программисты, дизайнеры, весь персонал — все занялись интернет-магазином», — вспоминает Александр.





Александр вместе с двумя партнерами сложились деньгами, кто сколько смог, и начали строить интернет-магазин. На тот момент для этого не требовалось много инвестиций. До запуска предприниматели потратили около 100 тысяч долларов. На текущий момент, чтобы создать такой интернет-магазин, денег требуется гораздо больше.

Первые продажи давались сложно. Как Александр говорит об этом времени:

«Первое время ассортимент состоял преимущественно из книг, игрушек, канцтоваров. Позже появились товары для дома, посуда, постельное белье. Массовые заказы не хлынули потоком в один день. Примерно год потребовался на то, чтобы Flip.kz стал узнаваемым брендом, которому доверяют покупатели».





На сегодняшний день в ассортименте интернет-магазина Flip.kz свыше 400 тысяч наименований товаров. Среди них книги, игрушки, косметика, бытовая техника, электроника и другое. У Flip.kz более 200 поставщиков и собственные склады, на которых хранятся самые продаваемые товары.

В конце ноября 2020 года Александр поделился результатами за сложный карантинный год:

1. рост оборота +30 %



2. доставили около 1,3 миллиона заказов, или 6,5 миллиона единиц товара

3. команда разрослась до более 500 сотрудников, или +25 %

4. децентрализировали работу. Логистический центр Алматы уже выполняет 35 % работы по формированию заказов, что ранее составляло не более 10 %

5. выкупили домен flip.ru.





Что изменил





Вместе с партнерами внес вклад в развитие интернет-торговли в Казахстане и дал возможность людям во всех уголках страны приобретать качественные товары. Интернет-магазин доставляет их в 18 городах Казахстана. Главный логистический центр компании расположен в Караганде. По всей стране действуют 32 пункта выдачи заказов. Кроме того, у Flip.kz есть несколько офлайн-магазинов.

Согласно данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, во время пандемии Flip.kz увеличил количество рабочих мест на 20% — благодаря росту электронной торговли.





Источник: profit.kz, forbes.kz