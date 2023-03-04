Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
krupnoe-obnovlenie-windows-11
Крупное обновление Windows 11
70
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 13:19

Крупное обновление Windows 11

Microsoft объявила о новых интересных функциях, которые появятся в Windows 11. Крупное обновление Windows 11 отвечает реалиямновой эпохи искусственного интеллекта и заново открывает и улучшает опыт людей по выполнению своих ежедневных задач на персональных компьютерах.

Одно из главных нововведений — это интеграция поисковой системы Bing на основе искусственного интеллекта прямо в систему. Новый поисковик позволит пользователям Windows 11 получить доступ к новой технологии для поиска информации, общения в чате, ответов на вопросы и создания контента прямо на панели задач Windows. Функция добавлена на панель задач. Чтобы она появилась, необходимо быть участником тестирования нового Bing. Присоединиться к списку ожидания можно прямо из браузера Edge.

Среди других обновлений:

— пользователи смогут подключать свои iPhone напрямую к ПК с установленной на них Windows 11, используя новую предварительную версию Phone Link для iOS. Кроме того, пользователи заметят улучшенные сенсорные возможности, полноэкранные виджеты и быстрый доступ к общедоступному приложению Windows 365

— Windows 11 также включает в себя новые функции искусственного интеллекта в меню «Пуск», текущие обновления, которые делают операционную систему более удобной и устойчивой, а также обеспечивают неизменное стремление Microsoft к качеству и простоте использования системы и приложений

— новые специальные возможности включают поддержку дисплея Брайля и расширенный голосовой доступ в основных приложениях

— новые рекомендации по энергопотреблению упрощают контроль воздействия пользователей на окружающую среду.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #microsoft #функции #обновление
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Казахстанский стартап предоставил всем желающим бесплатный доступ к онлайн-урокам
1435
На глобальный аккаунт Kraft Heinz претендуют четыре агентства
1014
В Ташкенте пройдет первый международный Tashkent Digital Marketing Forum 2023
249
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.