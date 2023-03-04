Microsoft объявила о новых интересных функциях, которые появятся в Windows 11. Крупное обновление Windows 11 отвечает реалиямновой эпохи искусственного интеллекта и заново открывает и улучшает опыт людей по выполнению своих ежедневных задач на персональных компьютерах.

Одно из главных нововведений — это интеграция поисковой системы Bing на основе искусственного интеллекта прямо в систему. Новый поисковик позволит пользователям Windows 11 получить доступ к новой технологии для поиска информации, общения в чате, ответов на вопросы и создания контента прямо на панели задач Windows. Функция добавлена на панель задач. Чтобы она появилась, необходимо быть участником тестирования нового Bing. Присоединиться к списку ожидания можно прямо из браузера Edge.

Среди других обновлений:

— пользователи смогут подключать свои iPhone напрямую к ПК с установленной на них Windows 11, используя новую предварительную версию Phone Link для iOS. Кроме того, пользователи заметят улучшенные сенсорные возможности, полноэкранные виджеты и быстрый доступ к общедоступному приложению Windows 365

— Windows 11 также включает в себя новые функции искусственного интеллекта в меню «Пуск», текущие обновления, которые делают операционную систему более удобной и устойчивой, а также обеспечивают неизменное стремление Microsoft к качеству и простоте использования системы и приложений

— новые специальные возможности включают поддержку дисплея Брайля и расширенный голосовой доступ в основных приложениях

— новые рекомендации по энергопотреблению упрощают контроль воздействия пользователей на окружающую среду.