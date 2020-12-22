Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kritiki-n-yu-yorka-nazvali-pervuyu-korovu-luchshim-fil-mom-goda-v-los-andzhelese-vybrali-golos-peremen
Критики Нью-Йорка назвали «Первую корову» лучшим фильмом года. В Лос-Анджелесе выбрали «Голос перемен»
55
/
/

Сегодня в 10:18

Критики Нью-Йорка назвали «Первую корову» лучшим фильмом года. В Лос-Анджелесе выбрали «Голос перемен»

Кинокритики Лос-Анджелеса и Нью-Йорка подвели киноитоги 2020 года. В Лос-Анджелесе лучшим фильмом признали антологию Стива МакКуина «Голос перемен». В Нью-Йорке лучшей стала картина Келли Райхардт «Первая корова». Драму Кантемира Балагова «Дылда» в Лос-Анджелесе признали лучшим фильмом на иностранном языке, а в Нью-Йорке в этой категории победила лента «Бакурау».

Оба побережья сошлись во мнении в четырех категориях: лучший мультфильм («Легенда о волках»), лучшая операторская работа («Голос перемен»), лучший режиссер (Хлоя Чжао) и лучшая документалка («Время»).

За роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза» критики Лос-Анджелеса назвали Чедвика Боузмана лучшим актером. Авторы из Нью-Йорка в этой категории отметили Делроя Линдо из ленты Спайка Ли «Пятеро одной крови».

Источник: @kinopoisk

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#кино #фильмы #чтосмотреть #кинокритики
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Казахстанцы будут получать SMS-уведомления о налогах
731
Мадина Батык снялась в ролике о Казахстане для «Мисс мира-2019»
1339
Apple улучшит широкоугольную камеру iPhone 12
409