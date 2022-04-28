Креативный Таджикистан: 7 современных компаний и проектов

Рассказываем, кто создает и развивает классные проекты в солнечном Таджикистане.





Tajikistan Venture Capital, @tajikistan.venture.capital

Первая в Таджикистане школа венчурных инвесторов и бизнес-ангелов была открыта в Таджикистане 29 марта в сотрудничестве с USAID и Программой развития ООН.





Проект активно проводит тренинги, семинары, Startup Talks и другие мероприятия, посвященные вопросам инвестирования, финансам и стартапам, в том числе с привлечением спикеров из других стран. На открытии школы выступали Алим Хамитов и Мират Ахметсадыков — управляющие партнеры MOST VENTURES и UMAY ANGELS CLUB.





Рекламное агентство оказывает услуги по продвижению брендов в Душанбе и проводит PR-кампании полного цикла.

Специализация компании — digital-продукты и услуги продакшна. Кроме Таджикистана, агентство работает в Казахстане и Кыргызстане.

Основные сферы деятельности Monday Agency: креатив, маркетинг, проведение ивентов, PR, брендинг.





Маркетинговое агентство TJ, marketing.agentstva

Маркетинговое агентство TJ оказывает комплексные креативные услуги для бизнеса в разных сферах: аналитика, Digital Marketing, реклама, полиграфия, цифровизация.

В компании работает опытная команда сотрудников, которая может помочь клиентам во всех сегментах деятельности: аналитики, статисты, менеджеры, маркетологи, программисты, дизайнеры, финансисты, бухгалтеры, юристы, спикеры, SMM-специалисты, лингвисты и переводчики.





Компания занимается производством видео-продуктов разных жанров и направленности, создает игровые и документальные фильмы, социальные и рекламные видеоролики, а также сериалы и музыкальные видеоклипы.





Art-Vision работает со многими международными организациями. Поэтому, если вам нужен качественный креативный контент, здесь вам с этим помогут.





Культурный центр «Бактрия», bactria.tj

Центр был основан в 2001 году Французской организацией гуманитарной помощи и развития ACTED. Организация способствует развитию навыков аналитического и критического мышления и призывает к творчеству.





«Бактрия» устраивает кино-показы, музыкальные вечера, конкурсы, Art Weekend и другие культурно-просветительские мероприятия. Кроме того, проект предлагает спектр образовательных услуг: профессиональную подготовку, курсы по изучению языка и современному искусству.





Проект ilmhona — акселератор навыков, миссия которого — вдохновлять и трансформировать молодое поколение в сфере высоких технологий.

Компания обучает профессиям web и Android разработчика, проводит курсы по изучению отдельных навыков: от основ компьютерной грамотности до iOS разработки для девушек. Последний длится три месяца на бесплатной основе.





Tajikistan Fashion Week, @tfw.official

Проект «Официальная неделя моды» проводится творческим объединением T&Z.

В этом году мероприятие пройдет с 10 по 12 мая в Hyatt Regency Душанбе и представит новые бренды Таджикистана.