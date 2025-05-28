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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

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5 лучших мест для летнего отдыха в Душанбе: от бассейнов до городских аквапарков
Город Душанбе

20.05.2025

5 лучших мест для летнего отдыха в Душанбе: от бассейнов до городских аквапарков

Мы нашли для вас пять отличных локаций в Душанбе, где можно искупаться, позагорать на шезлонге, покататься на водных горках и просто приятно провести время с семьей или друзьями.


Гостиница «Сафар», @safar_hotel

Тихое приятное место с открытым бассейном, где можно плавать, загорать и отдыхать. Есть отдельный детский бассейн и шезлонги. Для удобства есть женские дни: вторник, четверг и суббота.


Ob-Shoron, @obshoron.tj

Большой аквапарк с горками, бассейнами и удобной зоной для отдыха. Подходит и для семей, и для шумной компании. На территории есть кафе, поэтому можно перекусить прямо у воды.


Hilton Dushanbe, @hiltondushanbehotel

Красиво, стильно и спокойно — это про бассейн в Hilton. Тут есть все для комфортного отдыха.


«Дельфин», @delfin.tj

В аквапарке «Дельфин» есть водные горки, детские зоны и бассейны, которые отлично подходят для активного и веселого отдыха всей семьей.


«Кайраккум», @luxury_cottage_tj

Недалеко от центра расположен семейный коттедж premium-класса с бассейном. Идеально подходит для встреч с друзьями или семейного отдыха.

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#аквапарк #отдых #лето #бассейн #душанбе
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