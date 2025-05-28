5 лучших мест для летнего отдыха в Душанбе: от бассейнов до городских аквапарков

Мы нашли для вас пять отличных локаций в Душанбе, где можно искупаться, позагорать на шезлонге, покататься на водных горках и просто приятно провести время с семьей или друзьями.

Гостиница «Сафар», @safar_hotel

Тихое приятное место с открытым бассейном, где можно плавать, загорать и отдыхать. Есть отдельный детский бассейн и шезлонги. Для удобства есть женские дни: вторник, четверг и суббота.

Ob-Shoron, @obshoron.tj

Большой аквапарк с горками, бассейнами и удобной зоной для отдыха. Подходит и для семей, и для шумной компании. На территории есть кафе, поэтому можно перекусить прямо у воды.

Hilton Dushanbe, @hiltondushanbehotel

Красиво, стильно и спокойно — это про бассейн в Hilton. Тут есть все для комфортного отдыха.

«Дельфин», @delfin.tj

В аквапарке «Дельфин» есть водные горки, детские зоны и бассейны, которые отлично подходят для активного и веселого отдыха всей семьей.

«Кайраккум», @luxury_cottage_tj

Недалеко от центра расположен семейный коттедж premium-класса с бассейном. Идеально подходит для встреч с друзьями или семейного отдыха.