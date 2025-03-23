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Креативная индустрия в Центральной Азии. Арзубек Аманов о том, как превратил призвание в любимое дело
Профессии

20.03.2025

Креативная индустрия в Центральной Азии. Арзубек Аманов о том, как превратил призвание в любимое дело

Креативная индустрия в Центральной Азии развивается быстрыми темпами, а специалисты стремятся поддерживать друг друга, создавать крутые коллаборации и комфортные условия для работы. Мы тоже будем знакомить вас с представителями креативной экономики стран региона в рубрике «Креативный класс». В новом интервью Арзубек Аманов рассказал, как Центральная Азия становится частью мировой модной индустрии.


Арзубек Аманов, 30 лет, город — Бишкек, дизайнер одежды, @arzubek_vonama

Арзубек Аманов

О профессиональном пути

Я окончил Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности «Дизайн». Еще в школьные годы точно знал, кем хочу стать, какое направление выбрать. Время подтвердило правильность моего решения.

Мой первый профессиональный проект был связан с конкурсом «Мисс Кыргызстан» — мне предстояло создать большое количество платьев для участниц. Именно тогда я впервые проявил себя как дизайнер. Однако одним из самых ярких заказов в моей карьере стало сотрудничество с популярным в то время бойз-бендом Zaman.

Для меня профессия дизайнера — это не просто работа, а неотъемлемая часть жизни. К сожалению, не все люди работают по специальности, но я превратил призвание в любимое дело. Дизайн открывает передо мной новые горизонты: я знакомлюсь с интересными людьми, путешествую, участвую в масштабных международных проектах, развиваюсь и даже отдыхаю, продолжая творить.

Я творю, когда мой внутренний мир находится в гармонии. Ну и, конечно, когда я чувствую финансовую стабильность.

О развитии

Сфера услуг всегда требует терпения и мастерства. И работа дизайнера не исключение. К нам приходят самые разные клиенты, каждый со своим характером и видением результата. Бывает непросто угодить всем. И хотя такие случаи и редки, но иногда заказчик остается недоволен итогом. Чаще всего это связано с разными взглядами и недопониманием. Работать с такими клиентами не просто. Но, к счастью, большинство доверяет мне как специалисту, и благодаря этому мы успешно реализуем большинство заказов.

Арзубек Аманов

Чтобы стать дизайнером, важно обладать не только профессиональными навыками, но и безупречным вкусом, развитым воображением и умением представить, как та или иная идея будет выглядеть в реальности. Технические навыки можно приобрести со временем, но чувство стиля — это основа профессии.

В мире индустрия дизайна давно вышла на высокий уровень, а у нас в регионе она только набирает обороты. Свою роль играет менталитет. Но прогресс уже заметен, и это не может не радовать.

В последние годы я с восхищением наблюдаю за развитием талантливых людей в Азии. Среди нас много одаренных дизайнеров, музыкантов, архитекторов и других профессионалов. Их успехи вдохновляют, особенно когда коллеги достигают признания в юном возрасте. Их имена уже звучат за пределами Центральной Азии, и я уверен, что у наших народов большое будущее.

О развитии креативной индустрии в Центральной Азии

Ранее мне не был знаком термин «Креативная экономика». Однако, изучив этот вопрос, я понял, что даже многие профессионалы, работающие в этой сфере, не всегда осознают, что они остаются частью креативной индустрии.

Сегодня креативная индустрия в Центральной Азии активно развивается и вносит значительный вклад в экономику стран региона. Она не только создает рабочие места и обеспечивает поступление налогов, но и способствует внедрению новых технологий. Важно и то, что люди в этой сфере постоянно развивают творческое мышление. Ведь креативность — это про генерацию новых знаний и нестандартных решений.

Арзубек Аманов

Я с оптимизмом смотрю в будущее: если развитие продолжится такими же темпами, мы увидим еще более значительные достижения.

В любом бизнесе, независимо от его направления, важно, чтобы продукт или услуга соответствовали глобальным стандартам. Если ты не соответствуешь, значит, нужно совершенствовать свою модель.

Пандемия COVID-19 дала толчок развитию цифрового пространства, открыв новые возможности для блогеров и инфлюенсеров. Многие бренды вышли на новый уровень, сотрудничая с лидерами мнений, чья аудитория насчитывает миллионы подписчиков.

Говоря о развитии креативной экономики, нельзя не упомянуть концепцию «тройного Т»: толерантность, талант и технологии. Для устойчивого роста любой индустрии важно гармонично сочетать эти три элемента. Ведь даже самые технологически продвинутые компании не смогут достичь успеха без талантливых специалистов и комфортной среды для их самореализации.

Я нахожусь в поиске своей системы. Будучи индивидуальным предпринимателем, я понимаю, что для успешного развития моего дела нужна четкая стратегия. Ведь мой проект — это мое детище, и я хочу, чтобы у него было яркое и большое будущее.

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