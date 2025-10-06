Креативная индустрия. Камила Курбани о локальной идентичности и глобальных трендах моды

Креативная индустрия в Центральной Азии развивается быстрыми темпами, а специалисты стремятся поддерживать друг друга, создавать крутые коллаборации и комфортные условия для работы. Мы тоже знакомим вас с представителями креативной экономики стран региона в рубрике «Креативный класс». В этой статье Камила Курбани рассказала о технологиях, культуре и аутентичности в мире моды.

Камила Курбани, 41 год, город — Алматы, художник, дизайнер и стилист, основатель бренда KAMILA KURBANI, @kamilakurbani

О профессиональной деятельности

Я художник, дизайнер и стилист, основатель бренда KAMILA KURBANI. Для меня мода никогда не была лишь профессией — это язык, через который я выражаю идеи, эмоции и воспоминания. Ткань становится холстом, а силуэт инструментом для рассказа историй.

Я создаю коллекции для мужчин и женщин, и каждая из них для меня — не просто одежда, а диалог со зрителем, попытка передать часть личного мира через детали, символы и культурные коды. Самое ценное ощущение для меня — видеть, как человек, надевая созданный мной образ, находит в нем отражение собственной истории.

Мой путь в дизайне сложился естественно. С детства я была окружена искусством — мой отец художник, поэтому я много рисовала, играла с тканями и придумывала свои «мини-коллекции» из подручных материалов. Родители всегда поддерживали мою страсть к творчеству. Меня особенно интересовали история костюма и отражение эпох в моде, и со временем это увлечение переросло в профессию.

Я получила образование в сфере искусства и дизайна в КАЗНАИ имени Т. Жургенева. Там я освоила академическую базу, которая стала основой моей эстетики сегодня.

Первым серьезным шагом стала коллекция для Kazakhstan Fashion Week в 2010 году — именно тогда бренд KAMILA KURBANI впервые заявил о себе. Позже я создала коллекции с авторским принтом, вдохновленным образом Алматы и Казахстана. Этот опыт помог мне найти собственный язык в моде и сформировать стиль, который определяет меня как дизайнера.

Для меня дизайн — это не просто ремесло или технология. Это философия, способ говорить с обществом и оставаться вне времени. Через одежду можно передавать настроение эпохи, задавать вопросы и делиться сокровенным. Каждая коллекция для меня — это высказывание, послание, и в этом смысле мода сродни искусству. В то же время дизайн — моя отдушина, способ выразить чувства, мысли и настроение. Порой мне проще высказаться не словами, а новой коллекцией.

Я создаю, когда чувствую энергию момента. Иногда это может быть игра света на стене старого здания или узор ковра, напоминающий о детстве. Вдохновение рождается в деталях повседневности — важно лишь заметить их.

О развитии





Главная трудность заключается в поиске баланса между креативностью и бизнесом. Модная индустрия требует постоянного вдохновения и новых идей, но при этом жестко диктует правила производства, маркетинга и финансов.

Еще один вызов — убедить локальный рынок в том, что казахстанский продукт может быть таким же ценным и конкурентоспособным, как западный. Дизайнеры в Казахстане сталкиваются с конкуренцией сразу на нескольких уровнях: между собой, с мировыми люкс-брендами и с массмаркетом. А в последнем себестоимость настолько низка, что в этой гонке изначально оказываешься в невыгодной позиции.

Внутри себя я каждый раз выбираю оставаться творцом, а не бизнесменом. Еще в 2015 году я выпустила коллекцию семейных футболок с Микки-Маусами в казахских шапках. Для того времени они оказались невероятно востребованными. Но если бы я запустила эту коллекцию сегодня, в эпоху осознанного потребления, когда люди отдают предпочтение локальным брендам и патриотичным принтам — этнике или изображениям родного города, то спрос был бы выше в десятки раз.

Дизайн можно рассматривать как ремесло, а можно как философию. Но если создаешь что-то по-настоящему свое, важно иметь смелость экспериментировать и уметь быть гибким. Нужны и терпение, и настойчивость, ведь мода — это марафон, а не спринт. А еще любовь к постоянному обучению. Сегодня я осваиваю искусственный интеллект и наблюдаю, как новые технологии меняют сам творческий процесс.

Будущее моды в союзе технологий и творчества. Мы уже живем в новой эпохе, где digital-мода и искусственный интеллект определяют не только эстетику, но и систему производства. Дизайнер завтрашнего дня — это не только художник, но и исследователь, стратег, технолог.

О развитии креативной индустрии в Центральной Азии





Я наблюдаю, как креативная индустрия становится смелее и громче. Все больше локальных брендов заявляют о себе, появляются новые недели моды, арт-проекты и коллаборации. Молодые дизайнеры начинают говорить на языке глобальной моды, сохраняя при этом аутентичность и уникальность региона. Для меня это особенно ценно.

Будущее моды связано с цифровизацией и устойчивым развитием. Digital-мода, сотрудничество с другими индустриями и международные онлайн-платформы открывают путь на глобальный рынок. Для казахстанских брендов это шанс не просто существовать локально, а по-настоящему заявить о себе на мировой сцене.

Чтобы быть заметным и востребованным за рубежом, бренду важно иметь ярко выраженную идентичность, собственный визуальный язык и предлагать продукт высокого качества, соответствующий мировым стандартам. Не менее важно и цифровое присутствие, которое формируется через грамотный маркетинг, активное развитие социальных сетей, участие в международных неделях моды и коллаборациях.

Креативному классу необходима системная поддержка: образовательные программы, доступные производственные мощности, профессиональные сообщества. Но еще больше нам нужна вера в собственный потенциал. Мы должны перестать сравнивать себя исключительно с Западом и научиться ценить свой культурный капитал — именно он делает нас по-настоящему уникальными.