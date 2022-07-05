Компания Mojo Vision разработала полностью функционирующие контактные линзы с дополненной реальностью

Mojo Lens работает автономно благодаря аккумуляторам, встроенным прямо в корпус линзы. До этого питание обеспечивала беспроводная система, которая находилась рядом с устройством, но не соприкасалась с глазом.

Внутри также установлен дисплей диаметром менее 0,5 мм и разрешением 14 000 пикселей на дюйм — по словам разработчиков, это самый маленький MicroLED-дисплей с такой высокой плотностью пикселей. В линзу встроили и несколько датчиков, отслеживающие положение головы и движение глаз, в том числе акселерометр, гироскоп и магнитометр, которые делают картинку неподвижной и позволяют управлять интерфейсом без использования рук.

В устройство уже встроены приложения: система навигации с компасом и направлением движения, сервис для отображения в дополненной реальности заказанного такси, программа-суфлера для вывода текста.