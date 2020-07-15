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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Компания Deloitte проведет онлайн-мероприятия по отбору в формате One Day Offer
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Сегодня в 10:07

Компания Deloitte проведет онлайн-мероприятия по отбору в формате One Day Offer

Получить предложение о работе в компании можно не выходя из дома.

На Online One Day Offer участники узнают обо всех индустриальных группах аудиторского департамента, пройдут интервью с представителем команды аудита и HR-менеджером, после чего останется всего лишь дождаться оффера.

Онлайн-мероприятие запланировано на 16 июля.

Точное время будет сообщаться дополнительно HR-специалистом компании по телефону.

Чтобы попасть на мероприятие, помимо отклика на вакансию, нужно побеседовать по телефону с рекрутмент-командой и пройти онлайн тест на знание основ бухгалтерского учета.

Источник: careers.deloitte.ru

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