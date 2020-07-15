Компания Deloitte проведет онлайн-мероприятия по отбору в формате One Day Offer

Получить предложение о работе в компании можно не выходя из дома.

На Online One Day Offer участники узнают обо всех индустриальных группах аудиторского департамента, пройдут интервью с представителем команды аудита и HR-менеджером, после чего останется всего лишь дождаться оффера.

Онлайн-мероприятие запланировано на 16 июля.

Точное время будет сообщаться дополнительно HR-специалистом компании по телефону.

Чтобы попасть на мероприятие, помимо отклика на вакансию, нужно побеседовать по телефону с рекрутмент-командой и пройти онлайн тест на знание основ бухгалтерского учета.

Источник: careers.deloitte.ru