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Компания ABB разработала самое быстрое в мире зарядное устройство для автомобилей
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Сегодня в 12:22

Компания ABB разработала самое быстрое в мире зарядное устройство для автомобилей

Швейцарский инжиниринговый концерн ABB разработал самое быстрое в мире зарядное устройство для электромобилей Tesla, Hyundai и других автопроизводителей.

Модульное зарядное устройство называется Terra 360. Число в названии модели указывает на мощность — 360 киловатт. Главное преимущество Terra 360 в том, что оно может полностью зарядить электромобиль за 15 минут, а трехминутного заряда хватит, чтобы проехать 100 километров. При этом устройство может заряжать до четырех автомобилей одновременно.

Согласно планам ABB, новые зарядные устройства появятся в Европе уже к концу этого года, а в США, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе — в 2022 году. Стоимость инновационной зарядки ABB не раскрывает.

Источник: incrussia.ru

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#европа #швейцария #tesla #электромобиль #зарядка
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