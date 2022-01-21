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Книжная сеть «Республика» перешла под контроль казахстанского бизнесмена Игоря Дериглазова
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Сегодня в 09:24

Книжная сеть «Республика» перешла под контроль казахстанского бизнесмена Игоря Дериглазова

«Республика» была одной из крупнейших сетей книжных магазинов в России — в нее входило 40 магазинов. Сеть принадлежала Вадиму Дымову. В 2020 году большинство магазинов закрылось из-за финансовых проблем на фоне ограничений.

Новый владелец управляет восемью магазинами и сайтом. 1 февраля планируется открытие еще одного магазина в Москве. Компания также рассматривает локации в Петербурге и Сочи. Решение, сохранить ли бренд «Республика», пока не принято.

Дериглазов управляет схожими по формату с «Республикой» сетями магазинов «Меломан», Marwin и Booking, в которых продаются книги, игрушки, бытовая электроника.

Источник: vc.ru

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#казахстан #бизнес #россия #республика #книжнаясеть
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