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Китайский автогигант Geely вывел на рынок Казахстана новую модель — роскошный кроссовер Geely Monjaro
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Главный

Сегодня в 11:17

Китайский автогигант Geely вывел на рынок Казахстана новую модель — роскошный кроссовер Geely Monjaro

Официальный дистрибьютор бренда Geely на территории Казахстана компания G Motors Kazakhstan, входящая в структуру одного из ведущих авторетейлеров страны — группы Orbis Auto, презентовала в «Алматы Театре» премиальный кроссовер Geely Monjaro.

Эта машина отвечает самым взыскательным требованиям автомобилестроения XXI века: изысканный дизайн, непревзойденный комфорт в движении и управлении, многофункциональность, а главное инновационные технологии, помогающие водителю, обеспечивающие безопасность и удобство управления в любых дорожных условиях.

Классический силуэт кроссовера Geely Monjaro олицетворяет уверенность и мощь. Автомобиль не просто узнаваем — он имеет свой неповторимый фирменный стиль. И внешнее впечатление современности и силы только усилится, когда вы сядете за руль и оцените все возможности этого во всех смыслах премиального автомобиля.

Новый Geely Monjaro построен на оригинальной модульной архитектуре СМА, которая разрабатывалась в течение четырех лет в европейском научно-исследовательском центре компании командой шведских и китайских инженеров. Использование лучших технологий в процессе создания позволило добиться невероятного уровня безопасности и устойчивости на дороге.

В настоящее время дилерские центры марки Geely действуют в семи городах Казахстана: Астане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Костанае, Усть-Каменогорске и Атырау. До конца текущего года Orbis Auto планирует открыть еще четыре центра в городах Павлодар, Актобе, Актау и Уральске.

Цена Geely Monjaro в комплектации Premium составляет 21 990 000 тенге, в комплектации Flagship — 22 990 000 тенге.

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#казахстан #машина #автомобиль #продажи #geely
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