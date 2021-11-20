Киноцентр приглашает на первый Short Anima Doc

С 23 по 26 ноября в алматинском киноцентре «Арман» впервые пройдет ShortAnimaDoc — показы короткометражных, анимационных и документальных фильмов, снятых казахстанскими кинематографистами при содействии Государственного центра поддержки национального кино. Вход для зрителей — свободный.
В рамках ShortAnimaDoc будут показаны такие фильмы как:
— «Властительницы Евразии»
— «Последний рубеж»
— «Горящий октябрь 1941»
— «Колыбельная»
— «Кенже қыз»
— «Горячее озеро»
— «Көше ақыны»
— «Рух»
— «Самый долгий день лета»
— «Құс»
— «Граната»
— «Мерген».