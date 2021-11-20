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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Киноцентр приглашает на первый Short Anima Doc
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Сегодня в 10:37

Киноцентр приглашает на первый Short Anima Doc

С 23 по 26 ноября в алматинском киноцентре «Арман» впервые пройдет ShortAnimaDoc — показы короткометражных, анимационных и документальных фильмов, снятых казахстанскими кинематографистами при содействии Государственного центра поддержки национального кино. Вход для зрителей — свободный.

В рамках ShortAnimaDoc будут показаны такие фильмы как:

— «Властительницы Евразии»

— «Последний рубеж»

— «Горящий октябрь 1941»

— «Колыбельная»

— «Кенже қыз»

— «Горячее озеро»

— «Көше ақыны»

— «Рух»

— «Самый долгий день лета»

— «Құс»

— «Граната»

— «Мерген».

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#алматы #казахстанскоекино #кинофестиваль #короткометражки #показы
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