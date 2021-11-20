Киноцентр приглашает на первый Short Anima Doc

С 23 по 26 ноября в алматинском киноцентре «Арман» впервые пройдет ShortAnimaDoc — показы короткометражных, анимационных и документальных фильмов, снятых казахстанскими кинематографистами при содействии Государственного центра поддержки национального кино. Вход для зрителей — свободный.

В рамках ShortAnimaDoc будут показаны такие фильмы как:

— «Властительницы Евразии»

— «Последний рубеж»

— «Горящий октябрь 1941»

— «Колыбельная»

— «Кенже қыз»

— «Горячее озеро»

— «Көше ақыны»

— «Рух»

— «Самый долгий день лета»

— «Құс»

— «Граната»

— «Мерген».