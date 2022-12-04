«Кинопоиск» выбрал 100 великих сериалов XXI века

«Кинопоиск» полгода опрашивал представителей киноиндустрии и, собрав практически 200 мнений, составил рейтинг «100 великих сериалов XXI века». Лучшим проектом оказалась лента «Во все тяжкие».

Также в десятку лучших сериалов вошли «Игра престолов», «Чернобыль», новый сезон «Твин Пикс», «Настоящий детектив», «Фарго», «Безумцы», «Прослушка», «Наследники» и «Дрянь».

В опросе участвовали деятели российского кино и культуры: режиссеры, сценаристы, продюсеры, шоураннеры, журналисты и кинокритики, писатели.

Каждый респондент составил личный топ-10 сериалов — они могли называть только те картины, пилотный эпизод которых вышел после 1 января 2001 года. Всего эксперты кинематографа назвали 403 сериала. Те из них, которые упоминались чаще всего, и попали в итоговый список «100 великих сериалов XXI века».

Источник: daily.afisha.ru



