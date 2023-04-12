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Ким Кардашьян снимется в сериале «Американская история ужасов»
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Главный

Сегодня в 11:15

Ким Кардашьян снимется в сериале «Американская история ужасов»

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян снимется в 12 сезоне сериала «Американская история ужасов».

Кардашьян сыграет одну из главных ролей в проекте-антологии. Вместе с ней в шоу примет участие актриса Эмма Робертс, которая снималась в пяти сезонах сериала.

Новый сезон «Американской истории ужасов» будет носить подзаголовок Delicate. Он выйдет на экраны летом 2023 года. По словам создателя сериала Райана Мерфи, роль Кардашьян в шоу будет «смешной, стильной и в итоге ужасающей».

В основу сезона шоу ляжет роман «Деликатное состояние» писательницы Даниэль Валентайн. Книга рассказывает о женщине, которая убеждена, что некая зловещая фигура намерена помешать ее беременности.

Источник: daily.afisha.ru

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