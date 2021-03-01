Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
hochu-izuchit-python-s-chego-nachat-i-kakoy-kurs-vybrat
Хочу изучить Python: с чего начать и какой курс выбрать
110
/
/

Сегодня в 11:18

Хочу изучить Python: с чего начать и какой курс выбрать

Евгений Крестьянинов — копирайтер «Нетологии», который изучает Python. Он поделился, с чего стоит начать свое обучение.


Шаг 1. Разобраться в синтаксисе


Разработчики называют код на Python понятным и лаконичным. В этом нет ни грамма лести: все в рамках философии программирования The Zen of Python. Тем не менее, немного поработать все же придется. Переменные, циклы, условия, функции, операторы — все это можно назвать основой языка, без которой не обойтись.

Знакомиться с синтаксисом можно по-разному. Вот несколько способов:

— читайте книги. Можно выбрать книги из этого списка

— штудируйте официальную документацию. Способ для тех, кто ладит с английским и готов довериться теории с официального сайта Python. Заходите в раздел «С чего начать» и двигайтесь от пункта к пункту

— смотрите обучающие видео на YouTube и образовательных платформах.

С чего начать изучение Python: 3 первых шага


Шаг 2. Настроить среду разработки


Прежде чем запускать код, нужно его куда-то записать. Мы рекомендуем использовать для этих целей специальные программы — IDE (Integrated Development Environment). Они умеют искать ошибки, помогают ориентироваться в коде и дают полезные подсказки при вводе.

С чего начать изучение Python: 3 первых шага

Так выглядит популярная IDE для Python — PyCharm. В левой части — дерево файлов и папок проекта, справа — написанный код.

Но для первых попыток вам хватит repl.it — IDE, которая работает в облаке и умеет все то же самое, что и PyCharm. Зайдите на repl.it.

С чего начать изучение Python: 3 первых шагаНажмите New repl и выберите Python из списка языков программирования. В результате получится такое:

С чего начать изучение Python: 3 первых шага

Так выглядит рабочее окно repl.it. Здесь вы можете написать код и сразу выполнить его. Самые внимательные увидят уже работающую программу.

Дальше все просто: пишете код, нажимаете на кнопку Run — программа запускается. Если захотите показать кому-нибудь свою программу, жмите кнопку Share и копируйте ссылку из строки Share Link. В разделе с примерами вы еще увидите такие ссылки и сможете их протестировать.


Шаг 3. Практиковаться-практиковаться-практиковаться


Если предыдущие шаги вас не испугали, начинайте писать код — чем больше, тем лучше. Ниже найдете несколько примеров, которые придумали мы. Разберите их по частям и попробуйте понять, как все работает.


Программирование на Python: пример простого расчета


Цель задач для начинающих — показать, что программировать могут все. Постепенно вы перейдете к более прикладным и сложным задачам, собственным проектам и личному портфолио.

Начните с простой математики: создавайте переменные, возводите их в степень, потом складывайте результат и выводите на экран — делайте все, что приходит в голову. Перед тем как запустить программу, попробуйте предсказать результат. Если совпадает, вы неплохо справляетесь.

С чего начать изучение Python: 3 первых шага

Сначала мы создали две переменные. Из них сделали третью, а из третьей — четвёртую, которую и вывели на экран в формате строки.

Запустить программу.


Программирование на Python: пример с выводом на экран


Еще можно написать программу, которая немного с вами пообщается.

С чего начать изучение Python: 3 первых шага

Мы сами задаем фразы для ответов и выставляем паузу в секундах между репликами.

Запустить программу.

С чего начать изучение Python: 3 первых шага

Чтобы запустить программу и общаться с роботом, нажмите Run.

Если понравится — практикуйтесь еще больше и не останавливайтесь на достигнутом.


Но лучше учить Python с преподавателями. Вот несколько курсов, которые вам помогут.


Онлайн-курс «Python-разработчик с нуля» от «Нетологии»


Когда: 22 марта — 19 ноября

Сколько стоит: 94 900 рублей

Кому подойдет:

— новичкам

— frontend-разработчикам

— backend-разработчикам

Результат: составите портфолио, получите диплом о профессиональной переподготовке, сможете устроиться в компанию, где создают интерактивные веб-сервисы на Python.


Онлайн-курс «Python: Основы» от «Хекслет»


Продолжительность: 7 часов

Кому подойдет:

— новичкам

Результат: научитесь создавать несложные программы и программы, состоящие из нескольких модулей.


Специализация «Python для всех» от University of Michigan


Когда: 22 марта — 19 ноября

Продолжительность: 8 месяцев

Кому подойдет:

— новичкам

Результат: освоите новую профессию, можно получить сертификат.


Онлайн-курс Python Developer. Basic от Otus


Когда: 26 февраля, длительность 5 месяцев

Сколько стоит: 70 000 рублей

Кому подойдет:

— начинающим Python-разработчикам и разработчикам, которые знакомы с другими языками программирования

Результат: после обучения вы сможете разрабатывать веб-приложения на Python, в том числе на основе Django, создавать, настраивать автоматические тесты и другое.


Онлайн-курс «Полное руководство по Python 3: от новичка до специалиста» от Udemy


Продолжительность: 38 часов

Сколько стоит: 99,99 $

Кому подойдет:

— начинающим Python-разработчикам

Результат: научитесь писать простые программы на Python 3, познакомитесь с коллегами, изучающими Python, получите сертификат.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#образование #программирование #it #разработчик #python
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Инженеры из Азербайджана, ОАЭ и Казахстана о работе в нефтяных компаниях и заработке ...
17414
10 вакансий в выставочных павильонах EXPO-2017
49318
Певица, ведущий и фотограф о специфике работы и о том, сколько зарабатывают на меропр...
3266