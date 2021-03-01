Хочу изучить Python: с чего начать и какой курс выбрать

Евгений Крестьянинов — копирайтер «Нетологии», который изучает Python. Он поделился, с чего стоит начать свое обучение.





Шаг 1. Разобраться в синтаксисе





Разработчики называют код на Python понятным и лаконичным. В этом нет ни грамма лести: все в рамках философии программирования The Zen of Python. Тем не менее, немного поработать все же придется. Переменные, циклы, условия, функции, операторы — все это можно назвать основой языка, без которой не обойтись.

Знакомиться с синтаксисом можно по-разному. Вот несколько способов:

— читайте книги. Можно выбрать книги из этого списка

— штудируйте официальную документацию. Способ для тех, кто ладит с английским и готов довериться теории с официального сайта Python. Заходите в раздел «С чего начать» и двигайтесь от пункта к пункту

— смотрите обучающие видео на YouTube и образовательных платформах.









Шаг 2. Настроить среду разработки





Прежде чем запускать код, нужно его куда-то записать. Мы рекомендуем использовать для этих целей специальные программы — IDE (Integrated Development Environment). Они умеют искать ошибки, помогают ориентироваться в коде и дают полезные подсказки при вводе.





Так выглядит популярная IDE для Python — PyCharm. В левой части — дерево файлов и папок проекта, справа — написанный код.

Но для первых попыток вам хватит repl.it — IDE, которая работает в облаке и умеет все то же самое, что и PyCharm. Зайдите на repl.it.

Нажмите New repl и выберите Python из списка языков программирования. В результате получится такое:







Так выглядит рабочее окно repl.it. Здесь вы можете написать код и сразу выполнить его. Самые внимательные увидят уже работающую программу.

Дальше все просто: пишете код, нажимаете на кнопку Run — программа запускается. Если захотите показать кому-нибудь свою программу, жмите кнопку Share и копируйте ссылку из строки Share Link. В разделе с примерами вы еще увидите такие ссылки и сможете их протестировать.





Шаг 3. Практиковаться-практиковаться-практиковаться





Если предыдущие шаги вас не испугали, начинайте писать код — чем больше, тем лучше. Ниже найдете несколько примеров, которые придумали мы. Разберите их по частям и попробуйте понять, как все работает.





Программирование на Python: пример простого расчета





Цель задач для начинающих — показать, что программировать могут все. Постепенно вы перейдете к более прикладным и сложным задачам, собственным проектам и личному портфолио.

Начните с простой математики: создавайте переменные, возводите их в степень, потом складывайте результат и выводите на экран — делайте все, что приходит в голову. Перед тем как запустить программу, попробуйте предсказать результат. Если совпадает, вы неплохо справляетесь.





Сначала мы создали две переменные. Из них сделали третью, а из третьей — четвёртую, которую и вывели на экран в формате строки.



Запустить программу.







Программирование на Python: пример с выводом на экран





Еще можно написать программу, которая немного с вами пообщается.





Мы сами задаем фразы для ответов и выставляем паузу в секундах между репликами.

Запустить программу.







Чтобы запустить программу и общаться с роботом, нажмите Run.



Если понравится — практикуйтесь еще больше и не останавливайтесь на достигнутом.





Но лучше учить Python с преподавателями. Вот несколько курсов, которые вам помогут.









Когда: 22 марта — 19 ноября

Сколько стоит: 94 900 рублей

Кому подойдет:

— новичкам

— frontend-разработчикам

— backend-разработчикам

Результат: составите портфолио, получите диплом о профессиональной переподготовке, сможете устроиться в компанию, где создают интерактивные веб-сервисы на Python.









Продолжительность: 7 часов

Кому подойдет:

— новичкам

Результат: научитесь создавать несложные программы и программы, состоящие из нескольких модулей.





Специализация « Python для всех от University of Michigan





Когда: 22 марта — 19 ноября

Продолжительность: 8 месяцев

Кому подойдет:

— новичкам

Результат: освоите новую профессию, можно получить сертификат.





Онлайн -курс Python Developer. Basic от Otus





Когда: 26 февраля, длительность 5 месяцев

Сколько стоит: 70 000 рублей

Кому подойдет:

— начинающим Python-разработчикам и разработчикам, которые знакомы с другими языками программирования

Результат: после обучения вы сможете разрабатывать веб-приложения на Python, в том числе на основе Django, создавать, настраивать автоматические тесты и другое.









Продолжительность: 38 часов

Сколько стоит: 99,99 $

Кому подойдет:

— начинающим Python-разработчикам

Результат: научитесь писать простые программы на Python 3, познакомитесь с коллегами, изучающими Python, получите сертификат.