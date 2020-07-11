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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Казань претендует на проведение этапа мира по скейтбордингу
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Сегодня в 09:56

Казань претендует на проведение этапа мира по скейтбордингу

Федерация скейтбординга России подала заявку на проведение этапов мировой серии по скейтбордингу в 2021 году в Казани и Челябинске.

Уже в сентябре в парке «Урам» должен состояться чемпионат России. Это мероприятие должно было пройти в Сочи, но сейчас его переносят в Татарстан.

Первые роллер-игры стран СНГ запланированы в Казани с 4 по 11 сентября.

Источник: inde.io

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#спорт #скейтбординг #казань #татарстан #соревнование
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