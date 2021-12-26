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Казахстанцы Алишер Каримов и Amre стали финалистами российского «Голоса»
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Сегодня в 10:18

Казахстанцы Алишер Каримов и Amre стали финалистами российского «Голоса»

Исполнители Алишер Каримов и Ернар Садирбаев, известный как Amre, из Нур-Султана вышли в финал шоу «Голос России».

На сцене Ернар Садирбаев исполнил композицию «Подбери музыку» — автор текста Андрей Вознесенский, композитор Раймонд Паулс.



После выступления своих подопечных Дима Билан отдал 60% Ернару Садирбаеву, а Ильхому Тагирову — 40%.

Другой казахстанец Алишер Каримов боролся за выход в финал с россиянкой Татьяной Качуриной.

Алишер Каримов исполнил песню «Я тебя никогда не забуду» — автор текста Андрей Вознесенский, композитор Алексей Рыбников.



От команды Пелагеи в финал прошел кыргызстанец Александр Волкодав, получив больше голосов, чем россиянка Юлия Кошкина.

Четвертым финалистом стала Элина Пан из Норильска, представляющая команду Леонида Агутина.

Победитель среди четырех конкурсантов определится 30 декабря.

Источник: tengrinews.kz

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