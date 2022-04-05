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Казахстанский таеквондист завоевал «серебро» турнира в Испании
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Сегодня в 09:31

Казахстанский таеквондист завоевал «серебро» турнира в Испании

Казахстанский таеквондист Адилет Базарбаев стал обладателем серебряной медали на международном турнире Spanish Open G2.

В испанском городе Аликанте завершился рейтинговый турнир по таеквондо.

На этих соревнованиях Адилет Базарбаев, выступающий в весовой категории 63 килограмма, смог завоевать серебряную медаль.

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Алматинский таеквондист в первом поединке победил обладателя серебряной медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, таиландца Тавина Ханпраба. За выход в полуфинал смог одолеть чемпиона Европы, бронзового призера Олимпийских игр-2020, турецкого спортсмена Хакана Рекбера.

Благодаря этой медали, Базарбаев смог завоевать 12 очков, что поможет ему подняться в международном рейтинге.

Источник: olympic.kz

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