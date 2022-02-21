Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kazahstanskiy-startap-idos-games-zanyal-prizovye-mesta-na-samom-krupnom-mezhdunarodnom-startap-turnire-unicorn-battle
Казахстанский стартап iDos Games занял призовые места на самом крупном международном стартап-турнире Unicorn Battle
346
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 12:40

Казахстанский стартап iDos Games занял призовые места на самом крупном международном стартап-турнире Unicorn Battle

Startup.Network и Unicorn Events ежегодно проводят серии стартап-турниров, где выбирают лучшие проекты в регионах и различных индустриях.

Одним из таких турниров стал Unicorn Battle in Gaming and Entertainment, где были отобраны лучшие стартапы со всего мира в сфере видеоигр и развлечений, чтобы побороться за внимание крупнейших мировых инвесторов и экспертов.

У каждого представителя стартапа было шесть минут: три на питчинг своего проекта и три на вопросы и ответы от жюри.

Команда с Казахстана под названием iDos Games, которая занимается созданием мобильных игр на блокчейне, была отобрана в число десяти стартапов и приняла участие в данной битве и удостоилась звания Серебряного Единорога.

Команда iDos Games вывела уровень проектов на территории нашей страны на международный уровень. Наши ребята показали, что проекты из Казахстана также могут уверенно конкурировать на международном уровне. Оппоненты представляли проекты из США, Нидерландов, Финляндии, Великобритании, России и Франции.

11 ноября 2021 года прошла очередная серия турнира Unicorn Pitches Central Asia, где десятка лучших стартапов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана боролись за звание лучшего проекта в Центральной Азии и шанс привлечь инвесторов и экспертов рынка. Ребята из команды iDos Games уверенно одержали первое место и получили возможность не только привлечь инвестиции в свой проект, но и шанс пройти в финальный этап турнира Unicorn Cup, где будут представлять Центрально-Азиатский регион.


Гордимся нашими ребятами!

WhatsApp Image 2022-02-21 at 12.10.15.jpeg

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #блокчейн #idosgames #мобильныеигры
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Вышел трейлер последнего сезона «Острых козырьков»
1110
Онлайн-школа Skyeng объявила о выходе на рынок Испании
671
Тимур Бекмамбетов, Канат Бейсекеев, специалисты из Google, PepsiCo, MailRu Group выст...
1037