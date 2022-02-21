Казахстанский стартап iDos Games занял призовые места на самом крупном международном стартап-турнире Unicorn Battle

Startup.Network и Unicorn Events ежегодно проводят серии стартап-турниров, где выбирают лучшие проекты в регионах и различных индустриях.



Одним из таких турниров стал Unicorn Battle in Gaming and Entertainment, где были отобраны лучшие стартапы со всего мира в сфере видеоигр и развлечений, чтобы побороться за внимание крупнейших мировых инвесторов и экспертов.

У каждого представителя стартапа было шесть минут: три на питчинг своего проекта и три на вопросы и ответы от жюри.

Команда с Казахстана под названием iDos Games, которая занимается созданием мобильных игр на блокчейне, была отобрана в число десяти стартапов и приняла участие в данной битве и удостоилась звания Серебряного Единорога.

Команда iDos Games вывела уровень проектов на территории нашей страны на международный уровень. Наши ребята показали, что проекты из Казахстана также могут уверенно конкурировать на международном уровне. Оппоненты представляли проекты из США, Нидерландов, Финляндии, Великобритании, России и Франции.

11 ноября 2021 года прошла очередная серия турнира Unicorn Pitches Central Asia, где десятка лучших стартапов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана боролись за звание лучшего проекта в Центральной Азии и шанс привлечь инвесторов и экспертов рынка. Ребята из команды iDos Games уверенно одержали первое место и получили возможность не только привлечь инвестиции в свой проект, но и шанс пройти в финальный этап турнира Unicorn Cup, где будут представлять Центрально-Азиатский регион.





Гордимся нашими ребятами!



