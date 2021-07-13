Фильм казахстанки будет представлен в Каннах

Фильм казахстанки Алины Мустафиной «Андер» принимает участие в кинорынке короткометражных фильмов Каннского кинофестиваля Short Film Corner.

Короткометражку о серьезной пищевой аллергии ее сына и мыслях пятилетнего ребенка на эту тему отправил в Канны катарский институт кино, где Алина проходила мастерскую с номинантом премии «Оскар» документалистом и продюсером Джоли Рити Панхом. Фильм уже получил наивысшую награду кинофестиваля в Катаре в номинации «Лучший документальный фильм», а также номинации в Риме, Лондоне, ездил на кинорынок в Берлинале и скоро отправится в Сараево.

Фильм Мустафиной «Андер» на кинофестивале без номинации, но это отличная возможность для молодого режиссера посетить мастер-классы, воркшопы, встретиться с продюсерами и людьми из киноиндустрии со всего мира.

Источник: tengrinews.kz