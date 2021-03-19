«Лига справедливости Зака Снайдера» вышла на «КиноПоиск HD»

Фильм выйдет в оригинальном формате 4:3, будет доступен с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами (русскими и английскими) и в русском дубляже от студии «Мосфильм», формате 4К — на отдельных устройствах: телевизорах Sony, Samsung, Philips, TCL, на всех телевизорах LG, кроме моделей 2020 года, на «Яндекс.Станции Макс» и nVidia Shield.

Страны СНГ, где «Лига справедливости Зака Снайдера» будет доступна эксклюзивно на «КиноПоиск HD» по подписке: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан.