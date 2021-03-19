Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
liga-spravedlivosti-zaka-snaydera-vyshla-na-kinopoisk-hd
«Лига справедливости Зака Снайдера» вышла на «КиноПоиск HD»
49
/
/

Сегодня в 10:44

«Лига справедливости Зака Снайдера» вышла на «КиноПоиск HD»

Фильм выйдет в оригинальном формате 4:3, будет доступен с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами (русскими и английскими) и в русском дубляже от студии «Мосфильм», формате 4К — на отдельных устройствах: телевизорах Sony, Samsung, Philips, TCL, на всех телевизорах LG, кроме моделей 2020 года, на «Яндекс.Станции Макс» и nVidia Shield.

Страны СНГ, где «Лига справедливости Зака Снайдера» будет доступна эксклюзивно на «КиноПоиск HD» по подписке: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#фильм #кинопоиск #чтосмотреть #лигасправедливости
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Концерт, посвященный 145-летию Рахманинова, пройдет в «Астана Опера»
1168
Димаш Кудайберген обратился к фанатам на японском и английском языках
932
Карламанскую сгущенку планируют поставлять Азии и арабским странам
514