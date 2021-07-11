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Казахстанский нокаутер выиграл титульный бой
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Сегодня в 10:48

Казахстанский нокаутер выиграл титульный бой

26-летний казахстанский боксер Серик Мусадилов (10-0, 9 КО) по прозвищу «Панда», выступающий в первом тяжелом весе до 90,7 килограмма, провел поединок в рамках вечера бокса в Майами (США).

Его соперником выступил 30-летний американец Ламонт Каперс. Бой прошел все отведенные восемь раундов, по итогам которых казахстанец победил судейским решением.

Так Мусадилов впервые не смог завершить бой досрочно. При этом он стал обладателем вакантного титула чемпиона по линии NABA (Североамериканская боксерская ассоциация).

Источник: tengrinews.kz

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