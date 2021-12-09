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Казахстанский фильм «Желтая кошка» выдвинули на «Золотой глобус»
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Сегодня в 10:40

Казахстанский фильм «Желтая кошка» выдвинули на «Золотой глобус»

Фильм режиссера Адильхана Ержанова «Желтая кошка» выдвинут от Казахстана на премию «Золотой глобус».

Фильм «Желтая кошка» рассказывает историю казахстанских Бонни и Клайда. Отсидев тюремный срок, юноша Кермек возвращается в родной город, в котором установила свои безжалостные законы криминальная группировка.

«Желтая кошка» — девятая по счету полнометражная художественная картина режиссера Ержанова. Съемки фильма прошли в прошлом году в Алматинской области. Генеральными продюсерами выступили Асель Садвакасова, Канат Битемиров и Ербол Тойбаев.

«Золотой глобус» — американская премия, присуждаемая голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. В киноиндустрии считается второй по престижу премией после «Оскара».

Картина снята компанией Zerde Films при участии компании Short Brothers, киностудии «Казахфильм» имени Айманова и Arizona Productions.

Источник: tengrinews.kz


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