Казахстанские кикбоксеры завоевали 35 медалей на Кубке мира

В Турции состоялся VII Кубок мира по кикбоксингу среди взрослых, молодежи и кадетов. Соревнования кикбоксеров прошли в категориях: фулл-контакт, лоу-кик и К1.





Более 40 стран мира отправили своих спортсменов на эти престижные соревнования, в их числе были и казахстанцы. Честь страны в составе национальной сборной защищали 48 кикбоксеров, завоевавших в общей сложности 35 наград во всех возрастных категориях. В копилке сборной Казахстана — девять золотых, пять серебряных и 21 бронзовая медаль.

Из чемпионов Кубка мира особо отличились Акжол Косыбаев, который стал лучшим дисциплине К-1. Его примеру последовали Ануар Бакытжанулы и Нурсат Галымбекулы, ставшие сильнейшими в дисциплине фулл-контакт.