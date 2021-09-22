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Казахстанская актриса признана лучшей на фестивале в Беларуси
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Сегодня в 12:07

Казахстанская актриса признана лучшей на фестивале в Беларуси

Казахстанская актриса Ирина Лебсак признана лучшей на театральном фестивале «Белая вежа — 2021» в Беларуси.

XXV юбилейный международный театральный фестиваль «Белая вежа» проходил с 10 по 18 сентября 2021 года в Бресте и был посвящен 30-летию Содружества Независимых Государств. В форуме приняли участие 22 спектакля из семи стран — России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Армении, Грузии и Молдовы.

Казахстан на фестивале представлял Национальный русский театр драмы имени Лермонтова спектаклем «Осенняя соната» по пьесе Ингмара Бергмана. Режиссер-постановщик — Галина Пьянова, художник-постановщик — заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК Владимир Кужель.

Источник: tengrinews.kz

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