Казахстанская актриса признана лучшей на фестивале в Беларуси

Казахстанская актриса Ирина Лебсак признана лучшей на театральном фестивале «Белая вежа — 2021» в Беларуси.
XXV юбилейный международный театральный фестиваль «Белая вежа» проходил с 10 по 18 сентября 2021 года в Бресте и был посвящен 30-летию Содружества Независимых Государств. В форуме приняли участие 22 спектакля из семи стран — России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Армении, Грузии и Молдовы.
Казахстан на фестивале представлял Национальный русский театр драмы имени Лермонтова спектаклем «Осенняя соната» по пьесе Ингмара Бергмана. Режиссер-постановщик — Галина Пьянова, художник-постановщик — заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК Владимир Кужель.
Источник: tengrinews.kz