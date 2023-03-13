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Казахстанка Ариана Гогулина стала абсолютной чемпионкой ITF Juniors World Tennis Tour
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Новости

Сегодня в 10:13

Казахстанка Ариана Гогулина стала абсолютной чемпионкой ITF Juniors World Tennis Tour

14-летняя казахстанка Ариана Гогулина стала чемпионкой ITF Juniors World Tennis Tour не только в одиночном, но и в парном разряде.

В Гургаоне прошел международный турнир серии ITF Juniors World Tennis Tour среди игроков до 18 лет.

14-летняя воспитанница столичного национального теннисного центра Ариана Гогулина произвела настоящий фурор. Юная казахстанка стала чемпионкой не только в одиночке, но и в паре.

В финале одиночного разряда Ариана настолько сыграла блестяще, выиграв первый сет со счетом 6:2, что во второй партии ее соперница из Индии уже во втором гейме отказалась от продолжения матча. На пути к трофею Гогулина выиграла семь матчей у местных теннисисток, включая первую сеянную соревнования.

Источник: inform.kz

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