Казахстанка Ариана Гогулина стала абсолютной чемпионкой ITF Juniors World Tennis Tour

14-летняя казахстанка Ариана Гогулина стала чемпионкой ITF Juniors World Tennis Tour не только в одиночном, но и в парном разряде.

В Гургаоне прошел международный турнир серии ITF Juniors World Tennis Tour среди игроков до 18 лет.

14-летняя воспитанница столичного национального теннисного центра Ариана Гогулина произвела настоящий фурор. Юная казахстанка стала чемпионкой не только в одиночке, но и в паре.

В финале одиночного разряда Ариана настолько сыграла блестяще, выиграв первый сет со счетом 6:2, что во второй партии ее соперница из Индии уже во втором гейме отказалась от продолжения матча. На пути к трофею Гогулина выиграла семь матчей у местных теннисисток, включая первую сеянную соревнования.

Источник: inform.kz