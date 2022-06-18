Казахстан вошел в топ-10 стран по техническим навыкам

Проект в сфере массового онлайн-образования Coursera поделился итогами отчета по глобальным навыкам на основе анализа тенденции переквалификации сотрудников из более чем 100 стран мира.

Согласно результатам, пользователи из Казахстана вошли в топ-10 стран по техническим навыкам. В глобальном же рейтинге страна заняла 24 место, а среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона — на пятом месте, уступая Индонезии, Сингапуру, Японии и Гонконгу.

За все время из Казахстана на платформе прошли обучение более 350 000 пользователей.

Источник: bluescreen.kz