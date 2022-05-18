Каскадеры из Казахстана снялись в фильме Ридли Скотта про Наполеона

Каскадеры международной группы Nomad Stunts приняли участие в съемках нового фильма известного режиссера Ридли Скотта.

Первые кадры совместной работы с казахстанцами опубликовали английские каскадеры. Съемки проходили в Лондоне.





Режиссер работает над биографической картиной, которая будет повествовать о приходе к власти французского императора Наполеона Бонапарта. В роли полководца выступит Хоакин Феникс.

Казахстанец Жайдарбек Кунгужинов основал международную группу каскадеров Nomad Stunts в 2000 году. В 2020 году за постановку трюков в исторической картине «Томирис» он получил премию «Таурус» мировой академии каскадеров.

Источник: tengrinews.kz