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Канье Уэст зарегистрировал торговые марки для продажи спортивной одежды и оборудования
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Сегодня в 10:27

Канье Уэст зарегистрировал торговые марки для продажи спортивной одежды и оборудования

Американский рэпер Канье Уэст продолжает расширять свой бизнес — артист зарегистрировал три новые торговые марки Donda Sports, Dove Sports и Donda Doves.

Donda Sports намерен стать крупным брендом спортивной одежды и аксессуаров. Это будут рубашки, куртки, головные уборы и обувь, а также сумки всех видов, кошельки и зонты.

С помощью Dove Sports Канье Уэст хочет получить право проводить различные спортивные мероприятия. Начиная с тренировок и заканчивая турнирами, тематическими лагерями, семинарами и мастер-классами. Виды спорта, которым рэпер отдаст предпочтения, пока не раскрываются.

Бренд Donda Doves будет ориентирован на спортивное оборудование и различные товары для активного образа жизни. Речь идет о бейсбольных битах, баскетбольных мячах, хоккейных шайбах, кружках и многом другом. Предполагается, что будет открыт как интернет-магазин, так и физические торговые точки в США.

Источник: daily.afisha.ru

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#одежда #бренд #каньеуэст #рэпер #donda
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