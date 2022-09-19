Канье Уэст зарегистрировал торговые марки для продажи спортивной одежды и оборудования

Американский рэпер Канье Уэст продолжает расширять свой бизнес — артист зарегистрировал три новые торговые марки Donda Sports, Dove Sports и Donda Doves.

Donda Sports намерен стать крупным брендом спортивной одежды и аксессуаров. Это будут рубашки, куртки, головные уборы и обувь, а также сумки всех видов, кошельки и зонты.

С помощью Dove Sports Канье Уэст хочет получить право проводить различные спортивные мероприятия. Начиная с тренировок и заканчивая турнирами, тематическими лагерями, семинарами и мастер-классами. Виды спорта, которым рэпер отдаст предпочтения, пока не раскрываются.

Бренд Donda Doves будет ориентирован на спортивное оборудование и различные товары для активного образа жизни. Речь идет о бейсбольных битах, баскетбольных мячах, хоккейных шайбах, кружках и многом другом. Предполагается, что будет открыт как интернет-магазин, так и физические торговые точки в США.

Источник: daily.afisha.ru