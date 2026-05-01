Камила Усманова о работе с молодежью, и как новое поколение может создавать лучшее настоящее

Камила Усманова — активист и руководитель молодежной организации IDEA Центральная Азия из Бишкека. Рассказала о том, как школьный опыт стал отправной точкой в активизме, чем участие молодежи отличается от формальности, и как новое поколение переосмысляет подход к работе и жизни.

Камила Усманова, 25 лет, город — Бишкек, руководитель молодежной организации, @kamilarakhatt

О старте





Осознание того, что активизм — дело жизни, пришло не в один момент. Все началось в школе, где я часто сталкивалась со сложностями. Именно тогда появилось острое чувство несправедливости и внутренняя потребность с ней бороться. Я действовала через школьное самоуправление, участвовала в молодежных инициативах, стала президентом школьной республики. Тогда не воспринимала это как будущую профессию — скорее, было внутреннее ощущение, что не могу оставаться в стороне.





Первым настоящим толчком стала работа с молодежью через общественные инициативы. Я видела разные истории: молодых людей, которые потеряли себя, и одновременно инструменты, которые действительно помогают им раскрыться. Меня не покидало ощущение, что даже если удается повлиять на жизнь одного человека из десяти — это уже имеет значение. На личном опыте поняла: молодежи часто не хватает не ресурсов, а веры в себя и поддержки. Когда начала видеть реальные результаты и влияние на людей, пришло осознание, что путь выбран не случайно.

Сомнения были и остаются. Родители были против, друзья не всегда разделяли выбор. Быть девушкой на руководящей позиции — значит почти каждый день сталкиваться со стереотипами и сомнениями в компетентности. Справляться с этим помогает понимание, зачем делаешь то, что делаешь, люди рядом, которые разделяют те же ценности, и опыт: каждый пройденный этап только укрепляет уверенность.





О реальности индустрии





Со стороны работа может выглядеть как вдохновляющая и динамичная — мероприятия, инициативы, молодежь в движении. Но за этим стоит длительный и часто невидимый процесс: выстраивание доверия, постоянный диалог с разными группами, работа на уровне стратегии. Эмоционально непростая работа, и именно этот момент почти всегда остается за кадром.





В сфере переоценена вера в быстрый результат. Одной идеи недостаточно — ведь все гораздо глубже. Важны команда, терпение, ежедневная кропотливая работа. Настоящие изменения требуют времени, и значимый эффект становится заметен лишь спустя годы. В этом и была одна из главных иллюзий, с которой я столкнулась, когда начала серьезно работать.

В работе с молодежью именно системность позволяет достигать устойчивых изменений — это про последовательность, ответственность и готовность работать на долгую перспективу с четкой стратегией. Баланс важен, но чаще именно системность показывает результат.





О публичности





Жизнь изменилась прежде всего внутренне. Первые результаты дали сильное ощущение вдохновения: когда видишь, что работа действительно влияет на позитивные изменения, появляется желание делать еще больше. Но вместе с тем приходит и другая сторона — усталость. В какой-то момент я поняла, что это естественная часть пути. Со временем начала искать баланс между желанием менять больше и необходимостью сохранять внутренний ресурс.





Я не так активна в социальных сетях — мне ближе оффлайн взаимодействие. Именно в живой коммуникации нахожу энергию. Особенно ценно ощущать, что через встречи создаются настоящие связи, рождаются интересные идеи и находятся смелые решения.

Удерживать внимание аудитории сложнее, чем создать продукт. Мир быстро меняется, постоянно появляются новые форматы и смыслы. Создать продукт — важный этап, но дальше начинается не менее сложная задача: оставаться актуальными, чувствовать запросы людей и продолжать развиваться вместе с ними.





О поколении





Участие молодежи должно перестать быть формальностью и стать реальным инструментом влияния — не только на национальном, но и на региональном уровне. Устойчивые изменения невозможны в изоляции: только через межсекторальное и межрегиональное сотрудничество может появиться что-то новое и значимое. Молодежь должна играть в этом ключевую роль — не как «будущее», а как активная часть настоящего, способная объединять и предлагать смелые решения. Я верю, что с тем подходом к жизни, который есть у нашего поколения, мы можем начать создавать лучшее настоящее.





Наше поколение ориентировано на смыслы и ценности. Мы не просто выполняем задачи, а хотим понимать, зачем и какое влияние это оказывает. Чаще задаем вопросы, не боимся пересматривать устоявшиеся подходы и более открыто говорим о сложностях. Стремимся к балансу, понимая, что эффективность невозможна без сохранения внутреннего ресурса.

Мир нестабилен, и многое сложно предсказать. Поэтому наше поколение учится быть гибким, быстрее адаптироваться и брать на себя ответственность в условиях неопределенности. Наше будущее не про идеальную картину мира, а про постоянный поиск баланса между надеждой и реальностью.





Мои инсайты





Вирусность или качество — качество. Устойчивые изменения невозможно построить на вирусности — только на последовательной и глубокой работе, и это я знаю не в теории.

Алгоритмы или талант — талант. Но без системности и ежедневного труда даже самый сильный талант быстро гаснет.

Самый честный урок индустрии — не забывать отдыхать. Сохранять внутренний ресурс так же важно, как и работать.

Наше поколение — это не будущее, как привыкли говорить. Это настоящее, которое меняет реальность вокруг себя.



