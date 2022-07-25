Каким должен быть хороший руководитель. Опыт и мнение директоров из Центральной Азии

Опытные руководители поделились, какие качества и навыки стоит развивать тем, кто хочет быть лидером в команде.





Артем Ветлугин, 40 лет, город — Алматы, директор по производству, EPAM Kazakhstan





Основная задача любого руководителя — способствовать достижению целей компании через эффективное управление вверенным подразделением. В EPAM Kazakhstan большинство руководителей — выходцы из разработчиков. Они прошли все этапы — от начальных позиций до менеджеров. Поэтому все лидеры подразделений — эксперты в своем направлении.

Лидер должен замечать возможности и использовать их во благо компании. Решать возникающие вопросы и проблемы. Нести ответственность за принятые решения и результаты команды.

Главная ценность в IT-отрасли — талантливые специалисты. Как руководитель ты должен помнить, что за всеми показателями и индикаторами стоят конкретные люди со своими интересами, целями и амбициями, которые важно учитывать.

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Нурлан Чукубаев, 41 год, город — Алматы, директор MEGOGO в Центральной Азии





Я вожак, лидер стаи, который ведет за собой команду. Для меня важно не быть боссом и не ставить себя выше других. Я общаюсь с коллегами на равных, готов выслушать любого.

Члены команды — это не подчиненные, а поддержка. Они активно вовлекаются во все процессы. Мы вместе делаем общее дело.

Руководитель должен быть «в теме», разбираться во всех аспектах. Это и отличает CEO от других менеджеров. Когда я работал в команде один, стал экспертом в разных направлениях бизнеса. Поэтому знаю, как выстраивать эффективные коммуникации с командой.

Еще один важный навык — умение упорядочивать процессы и быстро учиться.

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Аюна Вальтер, город — Алматы, директор сервиса по продаже авиа- и ЖД-билетов Aviata.kz





CEO — это человек, который умеет собирать информацию и определять направление движения компании. Именно на нем лежит ответственность за вектор развития команды.

Руководитель должен уметь эффективно организовать всю текущую деятельность команды для достижения поставленного результата. Знать, как замотивировать людей, чтобы вместе добиваться целей.

Еще одна ключевая задача CEO — собрать команду лучших топ-менеджеров с правильно ориентированными амбициями, которые вовлечены в процессы и не отделяют личный успех от успеха компании. Я горжусь, что мне удалось собрать отличную команду профессионалов.

Хороший лидер — это человек, который верит в себя, свою команду и свой проект. Без этого сложно добиться выдающихся результатов.

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Aytekin Karayaka, 49 лет, город — Бишкек, генеральный менеджер Sheraton Bishkek





Работа генерального менеджера не сильно отличается от работы рядового сотрудника. Я такой же член команды, но с другими обязанностями.

Для руководителя важно уметь вести за собой команду, быть лидером. Не только достигать результатов, но и вдохновлять людей. Я внимателен к молодым сотрудникам. Если они хотят развиваться, расти по карьерной лестнице, я стараюсь быть для них хорошим примером.

Важно быть терпеливым, дружелюбным, позитивным. Развивать навыки коммуникации. Передавать свои знания и опыт. Особенно в отрасли, где главный продукт — это сервис. Одна ваша улыбка зарядит правильным настроением сотрудников, а они — гостей.

Также важны навыки решения проблем, бизнес-мышление. Умение слушать и слышать людей. Грамотно делегировать обязанности.

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