Какие авиарейсы из Казахстана запустят в новом году

Ожидается открытие рейсов из Астаны в Доху, из Актау и Шымкента — в Анкару, из Алматы и Актау — в Медину, в период весенне-летней навигации: из Астаны — в Баку и из Шымкента — в Душанбе.

Планируется увеличение рейсов из Астаны, Алматы, Актау, Туркестана и Атырау в Стамбул, из Астаны и Алматы — в Анталью, из Алматы — в Баку, Тбилиси, Пхукет и Мале.

Планируется открыть рейсы в Пакистан из Алматы — в Карачи и Лахор, увеличить количество выполняемых рейсов в Индию по маршруту Алматы — Дели, в Китай по маршруту Алматы — Чэнду, в Великобританию по маршруту Алматы — Лондон, а также из Алматы в Бодрум, Батуми, Ираклион, Подгорицу и из Астаны – в Тбилиси и Подгорицу

Ожидается возобновление рейсов по маршрутам Астана — Бишкек, Актау — Ереван, Алматы — Самарканд, Шымкент — Кутаиси.

Малазийская лоукост-авиакомпания Air Asia X с весенне-летней навигации планирует начать полеты из Куала-Лумпура в Алматы, а авиакомпания Thai Air Asia — из Бангкока в Алматы.

Авиакомпания Qeshm Air планирует начать выполнение полетов по маршруту Алматы — Токио

Авиакомпания Air Astana в среднесрочной перспективе прорабатывает вопрос выполнения двух регулярных рейсов в неделю в Израиль по маршруту Алматы — Тель-Авив.

Источник: informburo.kz