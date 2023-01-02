Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kakie-aviareysy-iz-kazahstana-zapustyat-v-novom-godu
Какие авиарейсы из Казахстана запустят в новом году
97
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:20

Какие авиарейсы из Казахстана запустят в новом году

Ожидается открытие рейсов из Астаны в Доху, из Актау и Шымкента — в Анкару, из Алматы и Актау — в Медину, в период весенне-летней навигации: из Астаны — в Баку и из Шымкента — в Душанбе.

Планируется увеличение рейсов из Астаны, Алматы, Актау, Туркестана и Атырау в Стамбул, из Астаны и Алматы — в Анталью, из Алматы — в Баку, Тбилиси, Пхукет и Мале.

Планируется открыть рейсы в Пакистан из Алматы — в Карачи и Лахор, увеличить количество выполняемых рейсов в Индию по маршруту Алматы — Дели, в Китай по маршруту Алматы — Чэнду, в Великобританию по маршруту Алматы — Лондон, а также из Алматы в Бодрум, Батуми, Ираклион, Подгорицу и из Астаны – в Тбилиси и Подгорицу

Ожидается возобновление рейсов по маршрутам Астана — Бишкек, Актау — Ереван, Алматы — Самарканд, Шымкент — Кутаиси.

Малазийская лоукост-авиакомпания Air Asia X с весенне-летней навигации планирует начать полеты из Куала-Лумпура в Алматы, а авиакомпания Thai Air Asia — из Бангкока в Алматы.

Авиакомпания Qeshm Air планирует начать выполнение полетов по маршруту Алматы — Токио

Авиакомпания Air Astana в среднесрочной перспективе прорабатывает вопрос выполнения двух регулярных рейсов в неделю в Израиль по маршруту Алматы — Тель-Авив.

Источник: informburo.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #путешествия #отдых #самолет #авиарейсы
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Сабина Алтынбекова подписала контракт с итальянским клубом
1760
В Узбекистане киберспорт официально признан отдельным видом спорта
295
В Астане пройдут мастер-классы Максима Батырева
1698
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.