Как за 3 года построить сильную IT-компанию

Алмат Жапаров, Генеральный директор ONE Technologies



Самое главное — это команда. Какие проекты мы бы не реализовали, всегда опираемся на людей.

В 2022 году ONE Technologies 3 года, и за этот короткий срок мы преуспели как полноценная IT-компания, которая создает не просто технологические платформы для банка, но и экспериментирует с новыми бизнес-моделями на рынке, разрабатывает мобильные приложения.

Решения, которые предлагают ONE Technologies — связующее звено между бизнесом и клиентами. В компании принято работать по гибкой методологии Agile, которая помогает сформировать сильное направление R&D. Мы дорожим доверием заказчика, поэтому для нас всегда в приоритете завершить проект вовремя и качественно.





Даниэль Закиев, технический директор

R&D блок обеспечивает полный цикл разработки IT самого разного уровня, за эти годы мы разработали полноценную экосистему банка.

R&D блок отвечает за разработку продуктов, от бизнес-идеи и до внедрения в эксплуатацию, с полноценной технической поддержкой и аналитикой данных. Все это стало возможным благодаря высоким стандартам и выстроенным процессам, отлаженной работе разработчиков и экологичным коммуникациям. Внедрение и применение корпоративного фреймворка, а также таких методологий как Agile, Scrum позволило четко структурировать задачи и сроки их выполнения. Подготовка для каждого нового продукта MVP позволило определять эффективность новых решений, их жизнеспособность, а также избегать крупных бюджетных затрат. Комплекс данных решений позволил нашей команде выдавать качественные продукты в срок и всесторонне поддерживать наших бизнес заказчиков.





Дана Макашева, руководитель юридического направления

Гибкая юриспруденция: высокая скорость выполнения задач, многозадачность, а также тесное взаимодействие с блоком R&D.

За это время блоком Legal было создано немало эффективных подходов, которые помогают коллегам облегчить бумажную бюрократию. Мы освоили новые технические решения и рабочие практики, и прошло это достаточно безболезненно.

Нам было важно максимально упростить для наших коллег процессы, связанные с заключением контрактов, закупом, регистрацией авторских прав и иное. Это все позволяет PM-у экономить время и больше времени уделять технической реализации проекта.

Для современного юриста в IT важна высокая скорость выполнения задач, многозадачность, а также тесное взаимодействие с блоком R&D. Участие юриста в проекте позволяет не только на ранних этапах выявлять и предотвращать правовые риски, но и приобретать новые знания, далекие от юриспруденции.





Санжар Давлетов, финансовый директор

Финансовый блок — это больше, чем просто бюджеты и отчетность.

Роль финансового блока заключается в умении определять критические инсайты о финансовом состоянии компании и проектов, что позволяет принимать правильные управленческие решения как с точки зрения стратегического планирования, так и операционной деятельности.

Гибкий и в тоже время структурированный подход работы нашего блока позволяет оперативно реагировать на нужды бизнеса. Мы постоянно развиваемся и эволюционируем вместе с продуктовыми командами.

Благодаря существующей корпоративной культуре внутри компании, финансовый блок имеет эффективную коллаборацию со всеми подразделениями компании, что дает ONE Technologies устойчивую базу для постоянного развития.





Куаныш Идрисов, Product Manager ForteFood

Стартап внутри компании — увлекательное путешествие и вызов!

Идея сервиса ForteFood родилась во время пандемии, когда увидели, что у наших клиентов МСБ, резко упали обороты и мы предоставили им решение чтобы они могли выйти в онлайн и наладить работу с доставкой. С тех пор мы выросли в один из любимых сервисов с очень высокой оценкой от наших клиентов по качеству оказанных услуг. Начиналось все с небольшой команды разработки, по мере необходимости наша команда дополнилась хорошими специалистами из клиентского сервиса, маркетинга и курьерской службы. Это крутой кейс для One Technologies как для профильной компании по разработке. В дальнейшем это будет примером для запуска и других крутых сервисов с учетом набранного опыта. Компания теперь известна не только своими IT-разработками, но и запущенными на рынок клиентскими сервисами ежедневного пользования.





Маржан Токумтаева, Product Manager BPM/ForteMarket

Готовность к экспериментам — половина успеха команды.

Большинство проектов компании ONE Technologies смогли достичь цели, стать успешными благодаря готовности каждого члена команды «к авантюре», эксперименту, который точно приведет к результату, так как вера лидеров в успех непоколебима. Любое изменение — это движение, которое не дает остановиться развитию. Любая остановка — это «кома».

Команды проекта BPM всегда в тонусе, так как мы поддерживаем непрерывный процесс движения к результату, и его немедленной авторизации, что позволяет поддерживать должный уровень интереса и энергии на новые достижения.

Проект ForteMarket — один из ключевых проектов ONE Technologies. Готовность команды к изменениям, скорость адаптации к быстро меняющимся тенденциям на рынке, позволяет максимизировать ценность продукта как для клиентов, так и для компании.





Серикхан Мухамеджанов, Product Manager ForteApp

Через тернии к звездам.

Для создания крутого IT-продукта, нужна крутая команда. Чтобы создать и собрать крутую команду необходимо сформировать особую культуру, которую будут разделять все члены команды и которая будет способствовать реализации всех целей каждого ее члена. Так построено взаимодействие наших команд разрабатывающих приложение — мобильный интернет-банкинг для физических лиц. Мы придерживаемся следующих принципов: ответственность, открытость, честность. Каждый из этих принципов является сублимацией целого ряда человеческих качеств, обладание которых подтверждает не только экспертность каждого из наших команд, но и стремление развиваться, делать продукт лучше, расти как личность.





Айгерим Даньярова, Product Manager ForteBusiness

Наступление пандемии дало нам толчок и позволило активнее выводить наш интернет-банкинг и мобильный интернет банкинг ForteBusiness на новый уровень. Вся наша команда была «заряжена» и нацелена на то, чтобы не смотря на удаленный режим работы и отсутствие «живых» коммуникаций внедрить МИБ для ИП и все заявленные фичи в срок. Наша общая цель нас объединила, давала мотивацию и двигала вперед.

Кроме того, в условиях пандемии и в рамках январских событий в Алматы, все наши сервисы интернет-банкинга и МИБ ForteBusiness находились в условиях «стресс-тестирования» и успешно прошли его.

Клиенты Банка ближе познакомились с дистанционными каналами обслуживания и получили положительный пользовательский опыт. Теперь как ИП, так и ТОО, которые традиционно посещали отделения Банка для проведения тех или иных финансовых операций, комфортнее и удобнее обслуживаться в Интернет-банкинг и Мобильном интернет-банкинг ForteBusiness





Мансурбек Самат, Product Manager ForteForex, Digital Lending, Talkin

Время — это самый ценный и невосполнимый ресурс в текущих реалиях.

Поэтому наша цель предоставить пользователям быстрый и удобный онлайн инструменты для решения их повседневных задач и проблем. Довольный клиент — гарант прибыльности любого бизнеса.

Один из наших принципов — принятие рисков и отсутствие страха двигаться вперед, ведь не ошибается только тот человек, который не пробует. Мы активно проверяем гипотезы, внедряя новые «фичи», отслеживаем аналитические метрики, чтобы оптимизировать бизнес-процессы наших продуктов, проводим нагрузочное тестирование, чтобы предоставить сервис для большего количества пользователей. Все эти активности имеют значительную роль в решении трудностей, которые встречаются на всем пути развития наших продуктов.







