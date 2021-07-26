Как восстановить Instagram: простая инструкция

Если вы удалили свой Instagram или аккаунт взломали, то его можно вернуть. Редакция MC.today рассказывает, как восстановить Instagram и когда это приходится делать.







Пять самых частых причин, почему восстанавливают страницу





Временная блокировка

Если пользователь нарушил правила пользования Instagram, то его страницу могут временно заблокировать. Доступ к странице ограничивают, когда человек публикует запрещенный контент, спамит, нарушает авторское право и так далее. Еще страница блокируется, когда человек исчерпывает лимит действий — количество лайков, подписок и комментариев.

Заблокировать могут одно действие, например, возможность лайкать или комментировать. А могут запретить пользоваться всей страницей. Об этом сообщат в уведомлении.

Чтобы узнать, за что наложены ограничения, перейдите в настройки Instagram в телефоне. Выберите пункт «Справка», а затем «Запросы поддержки».





Выбирайте раздел «Нарушения». Там можно увидеть публикации, которые нарушают руководство социальной сети.

Временная блокировка длится от нескольких часов до трех недель.





Если попали в бан

Бан тоже накладывается за нарушения правил использования соцсети, но после него не всегда можно восстановиться. Если пользователь постоянно нарушает правила, то страницу блокируют навсегда. Еще на это могут повлиять жалобы других пользователей.

Если владелец профиля докажет, что запрещенные действия делал взломщик, то страницу могут восстановить.





Когда забыли пароль или почту





78% пользователей забывают свои пароли спустя 90 дней. В этом случае в Instagram есть кнопка «Забыли пароль» или «Помощь со входом в систему». Вместе с паролями пользователи забывают и какую почту указывали при регистрации.



Если доступ к Instagram еще есть, то зайдите в настройки, выберите раздел «Безопасность» и смените пароль. На почту придет уведомление о смене пароля. Так вы найдете нужный адрес.

Восстановить доступ можно через профиль в Facebook, если он привязан к странице в Instagram. Дальше расскажем подробнее, как это сделать.

Если вы потеряли доступ или забыли пароль от почты, то обратитесь в техподдержку почтового сервиса. Когда профили Instagram и Facebook не связаны, а доступа к почте или к номеру телефона нет, то восстановить страницу нельзя.







Если вас взломали





Страницу в Instagram могут взломать недоброжелатели или мошенники. Аккаунты воруют, чтобы проводить финансовые махинации, украсть личные данные, посмотреть переписку, отправлять рассылки и спам.

Если владелец заметил, что его страницу взломали, то ему нужно сразу поменять пароль или обратиться в техподдержку площадки. Если это замечают модераторы соцсети, то все данные поменяют они. Еще такие страницы могут заблокировать.





Если страницу удалили





Страницу в Instagram можно удалить временно и навсегда. В первом случае профиль становится недоступным всем пользователям. Но его можно вернуть в любой момент. А аккаунт, который удалили навсегда, восстановить нельзя. Техподдержка и другие методы не помогут. Придется создавать новую страницу.





Как восстановить страницу через телефон и компьютер





Телефон





Через страницу входа:

1. Зайдите в приложение с телефона и введите свое имя пользователя и пароль.

2. Если вы не помните пароль, то нажмите кнопку «Забыли пароль» или «Помощь со входом в систему». Если у вас есть данные, то сразу переходите к пункту 6.

3. Введите имя пользователя, электронную почту или телефон. Нажмите «Далее».

4. На указанный адрес или контакт придет ссылка для сброса пароля. Перейдите по ней.

5. Обновите пароль.

6. Вам предложат восстановить аккаунт. Нажмите кнопку подтверждения.





Через Facebook

Если вы не помните пароль, можно восстановить аккаунт через Facebook.





1. Зайдите в приложение с телефона и нажмите кнопку «войти через Facebook».

2. Если Facebook потребует, то введите данные для входа.

3. Вы получите ссылку для сброса пароля на электронный адрес. Перейдите по ней.

4. Сбросьте свой пароль и придумайте новый.





Важно! Вы можете использовать этот метод, если профили в Instagram и Facebook связаны между собой.





Компьютер





1. Зайдите на сайт Instagram через браузер компьютера и введите свое имя пользователя и пароль. Если у вас есть данные, то сразу переходите к пункту 6.

2. Если вы не помните пароль, то нажмите кнопку «Забыли пароль».

3. Введите имя пользователя, электронную почту или телефон.

4. На почту или телефон вы получите ссылку для сброса пароля. Перейдите по ней.

5. Сбросьте свой пароль и придумайте новый.

6. Вам предложат восстановить аккаунт. Нажмите кнопку подтверждения.





Как восстановить аккаунт, который взломали и поменяли данные для входа





Если вашу страницу взломали, попробуйте восстановить доступ через кнопку «Забыли пароль» или «Помощь со входом в систему». Пройдите такой же путь, когда вы восстанавливаете пароль. Если вы получите доступ к странице, то сразу меняйте пароль.





Если доступ не получили, можно пойти другим путем:





1. Зайдите в Instagram на телефоне и нажмите кнопку «Забыли пароль» или «Помощь со входом».

2. Введите имя пользователя, электронную почту или телефон и нажмите на кнопку «Нужна дополнительная помощь». На следующей странице нажмите далее.

4. Действуйте по инструкции на экране. Укажите личную информацию и другую почту.

5. На почту придет письмо, в котором попросят подтвердить вашу личность. Могут попросить:

— сфотографироваться с паспортом

— сфотографироваться с кодом безопасности

— дать информацию о модели телефона, с которого вы ранее входили в аккаунт

— указать электронную почту взломанного аккаунта

— выслать фото, которые были размещены в аккаунте.





Важно! Если в аккаунте были ваши личные фотографии, где отчетливо видно ваше лицо, то восстановление страницы пройдет без проблем.

Восстановить взломанную страницу может быть сложно: техподдержка не всегда быстро отвечает, иногда ответ приходит спустя несколько недель.





Как восстановить аккаунт, если его забанили





Если ваш аккаунт забанили, то вам сообщат об этом по электронной почте. В письме пишут причину блокировки и номер ошибки. По причине станет понятно, как можно восстановить Instagram.

Например, если аккаунт забанили за нарушение авторских прав, то в письме укажут контактные данные автора контента. Вы можете связаться с ним. Если с автором удастся договориться, то попросите его сообщить об этом в поддержку Instagram. Ему нужно отправить письмо с номером ошибки и своим согласием.

Иногда в письме поддержка Instagram сразу дает понять, что восстановить аккаунт не получится. Если в конце письма есть ссылка «сообщите нам», значит, страницу можно восстановить. Перейдите по этой ссылке. Там вы найдете подробную информацию о бане и инструкцию по разблокировке.

Некоторые пользователи находят выход и в такой ситуации: они делают вид, что страницу взломали, а все запрещенные действия делали взломщики. Так можно пройти путь восстановления взломанной страницы, который мы описали выше, и вернуть аккаунт.





9 советов, как защитить страницу в Instagram от взлома:





— синхронизируйте Instagram с Facebook. Привяжите к профилю электронную почту и номер телефона. Используйте пустые SIM-карту и почту, которые больше нигде не привязаны. Их не взламывают, так как они практически не активны

— придумайте надежный пароль отдельно для каждого аккаунта. Это снизит шансы, что доступ к вашему профилю получат мошенники, если взломают страницу на другой площадке. Запишите пароль, чтобы не забыть

— сохраняйте фото и видео, которые выкладываете в Instagram, на телефоне, компьютере или облаке. Так вы сможете доказать, что страница ваша

— выкладывайте не менее двух раз в год личные фотографии, на которых четко видно ваше лицо. Так личность владельца подтверждается быстрее

— публикуйте только свой контент. Если решите использовать чужой, то согласуйте это с автором. Заскриньте сообщение с согласием, отметьте его на публикации

— не устанавливайте на телефон подозрительные приложения. Такие приложения могут запрашивать доступ в социальную сеть. Часто этим пользуются мошенники, чтобы получить доступ к данным. Читайте описание сервиса и отзывы

— не заходите в свой профиль со сторонних гаджетов. На них могут быть опасные вирусные файлы и приложения

— вовремя обновляйте версию ПО и проверяйте смартфон на вирусы.

— узнайте другие правила использования инстаграма, чтобы не нарушать их.